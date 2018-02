METRO AG ist, als führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel, in 35 Ländern mit mehr als 750 Großmärkten aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter und Umsätzen von 30+ Mrd. EUR. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für lokale und internationale Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Seit einigen Jahren sind wir auch im FSD-Food Service Delivery aktiv wo wir jährlich wachsen. In Österreich sind wir unbestritten die Nr. 1 im Cash & Carry Geschäft. Wer im Handel so erfolgreich ist, braucht hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter/innen.

Zur Verstärkung unseres Teams im Großmarkt Vösendorf suchen wir eine/n

MITARBEITER/IN FÜR DIE ABTEILUNG SÜSSWAREN (m/w)

Ihre Aufgaben:

Kompetente Kundenberatung und –betreuung

Präsentation der Ware

Warenverräumung

Wareneingangskontrolle und Qualitätsprüfung

Was Sie mitbringen:

Sehr gute Fach- und Warenkenntnis

Freude am Umgang mit Kunden und am aktiven Verkauf

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit

Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise

Gepflegtes und freundliches Auftreten

Deutschkenntnisse der Tätigkeit entsprechend

Was wir bieten:

Einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem Großunternehmen

Entwicklungsmöglichkeiten und die Vorteile eines Großunternehmens

Ansprechende Sozialleistungen

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter www.metro.at/jobboerse!

Wir bieten ein marktkonformes und der Aufgabe entsprechendes Gehaltspaket, das sich an Ihrer Qualifikation und Ihrer Berufserfahrung orientiert und das für diese Position deutlich über dem Kollektivvertrag liegt. Gemäß Gleichbehandlungsgesetz geben wir an, dass das KV-Minimum 1.586 Euro brutto pro Monat wäre.

Metro Cash & Carry Österreich GmbH

Großmarkt Vösendorf

z.H. Fr. Knapp

Metro Platz 1

2331 Vösendorf

Tel.: +43 (1) 690 80-0