Wir sind ein regionaler Produktionsbetrieb von erstklassigen Fleisch- & Wurstwaren in Wieselburg.

Unser Betrieb ist familiär geführt und hat ca. 95 Mitarbeiter. Hochwertige Produkte und qualifizierte Mitarbeiter gehören zum wichtigsten Potential unseres Unternehmens.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir

eine/n Mitarbeiter (m/w) für unser Expedit

Tätigkeitsbeschreibung:

Kommissionieren von Fleisch- & Wurstwaren

Bereitstellung der Ware für unsere Kunden und Auslieferungschauffeure

40 Wochenstunden

Anforderungsprofil:

Selbstständiges und verlässliches Arbeiten

Pünktlichkeit

Höfliche Umgangsform

Kontaktfreudig

Führerschein der Klasse C von Vorteil

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Entgelt: Für die ausgeschriebene Position gilt ein KV-Stundensatz von € 9,37 brutto mit Bereitschaft zur KV-Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto, vorzugsweise per E-Mail, an Frau Bettina Pfeiler b.pfeiler@moserwurst.at oder an:

Moser Wurst GmbH

Mankerstraße 4

3250 Wieselburg