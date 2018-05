Viel bewegen. Viel erreichen.

Großhandel, Logistik und Service – auf diesen Säulen ruht der Unternehmenserfolg von Lekkerland. Lekkerland Österreich ist mit einer flächendeckenden Feindistribution von Food und Near-Food Teil des führenden Convenience-Fachgroßhändlers in Europa.

Als die „Convenience Company“ unterstützen wir unsere Kunden in der Führung der Supply-Chain. Für unsere Sales Abteilung in Ternitz suchen wir per sofort eine selbständige und zuverlässige Persönlichkeit im Bereich Sales Support.

Aufgaben

Backoffice-Unterstützung unseres Sales Teams im Außendienst

Unterstützung bei Angebotslegung und Ausschreibungen

Ansprechpartner für Zentralkunden

Bearbeitung von Kundenanfragen, Versorgung der Kunden mit allen notwendigen Verkaufsunterlagen und Informationen sowie Aufbereitung von Unterlagen für Kundentermine

Das Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung & Berufserfahrung in ähnlichem Umfeld von Vorteil

Sicherer Umgang mit MS Office

Hausverstand sowie hohe Kunden- und Serviceorientierung

Bewir b dich jetzt!

Wir bieten eine abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit in einem dynamischen und internationalen Umfeld mit der Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung.

Das kollektivvertragliche Mindestbruttojahresgehalt (Beschäftigungsgruppe 3 im 1. Berufsjahr) beträgt bei 38,5 Std. € 22.204,--. Je nach Qualifikation und Erfahrung ist eine marktkonforme Überzahlung selbstverständlich.

Bitte sende deine aussagekräftigen Unterlagen per E-Mail an:

Lekkerland Handels- und Dienstleistungs GmbH

z.Hd. Barbara Pichler

Handelsstraße 1, A-2630 Ternitz

Email: barbara.pichler@lekkerland.at