Le Clou sucht Verkaufsmitarbeiter/In TZ (ca. 30 Wochenstunden) für Schmuck und Uhren in Bruck an der Leitha.

Sie haben Freude am Kontakt mit Kunden, sind flexibel, schmuck- und uhrenbegeistert. Wir bieten ein Bruttomonatsgehalt ab Euro 1.523,00 auf Basis Vollzeit je nach Berufserfahrung.

Bewerbung bitte schriftlich an bewerbung@alphagold.at Betreff: Bruck an der Leitha zH Frau Mag. Claudia Glawar-Fuchshuber oder per Post an

Alphagold GmbH

Kaplanhofstr.3

4020 Linz

www.leclou.at