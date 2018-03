Damit wir das Industrieviertel, Wald- und Mostviertel mit unseren einzigartigen nitelife-Fotos noch besser abdecken können, erweitern wir in diesen Regionen unser Fotoreporter-Team – vielleicht gerade um dich!

Kamera in der Hand, rosa Krawatte um den Hals und Woche für Woche gut gelaunt dabei – daran erkennt man unsere nitelife.at Fotoreporter. Auf den besten Partys und in den beliebtesten Pubs des Landes fangen sie alles ein, was ihnen vor die Linse kommt. Wenn du gerne fotografierst und die nötigen Voraussetzungen im Gepäck hast, dann schick uns deine Bewerbung und sichere dir den begehrten rosa Schlips!

Folgende Voraussetzungen solltest du mitbringen

Freude und Leidenschaft dort zu arbeiten, wo andere Party machen

Freude an der Fotografie

gepflegtes und freundliches Auftreten

Computer mit Internet-Zugang für Fotoupload

Möglichkeit zur Mobilität (ideal: eigener Pkw)

Mindestalter: 18 Jahre

Wir bieten dir

Einschulung in die Materie Partyfotografie und Hilfestellung

angemessene Entlohnung pro Event oder fixer geringfügiger Nebenjob

Free Access zu Partys, Festivals und Events aller Art

ein spannendes und actionreiches Betätigungsfeld

Interesse geweckt? Dann schreib uns eine kurze Mail an bewerbung@nitelife.at!