Für unser Sole- und Saunaparadies in Göstling an der Ybbs suchen wir ab sofort, zur Verstärkung unseres Teams: Assistenz Marketing u. Verwaltung (m/w)

Ihr Aufgabenbereich

Unterstützung der GL bei Marketing, Verwaltung, Controlling und Abrechnungssystem

Betreuung aller medialen Auftritte (Website, Faceboock etc.), sowie Presse u. Print

Planung, Durchführung von PR und Promotion-Aktionen

Ihr Profil

abgeschlossene Ausbildung im Bereich Marketing / Kommunikation

oder eine vergleichbarere Position im Bereich Gastro, Hotel oder Tourismus

gute EDV Kenntnisse (Office, Grafik, CMS)

Proaktive, belastbare und flexible Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen

Weiterentwicklung in Ihrer persönlichen beruflichen Karriere

Vollzeitbeschäftigung in einem touristischen Leitbetrieb der Region

Bruttogesamtbezug liegt ab 2.300 €, Bereitschaft zur Überzahlung besteht

Es gilt der KV für das Hotel- und Gastgewerbe

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte, vorzugsweise per E-Mail, an info@regio-ok.com, oder an

Oberer Consulting GmbH

Recht Wienzeile 15/14

A-1040 Wien