Wir haben eine lange Geschichte und viel eigene Erfahrung in der industriellen Glasbearbeitung, denn wir entwickeln hochmoderne Maschinen und Anlagen aus der Praxis für die Praxis. Unser Ziel ist es, best in glass processing zu sein. Wir befinden uns im ständigen Wachstum und bieten unseren MitarbeiterInnen vielfältige Perspektiven sich zu entwickeln. Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die Interesse an der Glasverarbeitung haben, gerne international arbeiten, und sich ihrer Verantwortung stellen.

Ihr Aufgabengebiet

Administration und Wartung der CAD-Infrastruktur

Mitarbeit bei der Definition von Konstruktionsrichtlinien und Prozessabläufen

Unterstützung bei Projekten zur Optimierung und Weiterentwicklung der CAD-Infrastruktur

Tests von Updates und neuen Produkten

Verwaltung der Systembenutzer, Berechtigungssteuerung und User-Support



Unsere Anforderungen

abgeschlossene technische Ausbildung (IT-Lehre, HTL, FH, TU)

Bundesheer / Zivildienst bereits absolviert

erste Erfahrung in der CAD Administration und/oder IT-Betreuung von Vorteil

Grundkenntnisse MS Server und Client Betriebssysteme (Windows) sowie von Netzwerk-, PC- und Hardwarekomponenten

Erfahrung mit 3D-CAD Produkten Creo/Direct, Creo/Parametric, Creo, Windchill von Vorteil

selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Freude an abteilungsübergreifender Zusammenarbeit

strukturiertes und prozessorientiertes Denken

zeitliche Flexibilität



Unser Angebot

Unser dynamisches Unternehmensumfeld bietet spannende und vielseitige Herausforderungen, die Sie alleine oder gemeinsam im Team meistern werden. Darüber hinaus fördern wir die Potentiale unserer MitarbeiterInnen durch laufende fachliche und persönlichkeitsfördernde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Werden Sie Teil von LiSEC und nutzen Sie die Chance sich in einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe zu entwickeln.

Im Rahmen der Gehaltsfindung werden berufliche Erfahrung und Qualifikation - bezogen auf die beschriebene Tätigkeit - entsprechend berücksichtigt. Das Mindestgehalt für diese Position beträgt € 40.600,- brutto p.a.