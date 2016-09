Die BEKUM Maschinenfabrik Traismauer ist ein international tätiger Hersteller von kunststoffverarbeitenden Maschinen für die Verpackungs- und Automotive-Industrie.

Aufgrund der Erweiterung am Standort suchen wir zur Verstärkung unseres Teams engagierte Monteure (m/w) für den Sondermaschinenbau

Sie waren immer schon fasziniert davon, komplexe Maschinen zusammen zu bauen und zum Laufen zu bringen? Es bereitet Ihnen Freude, sich in technische Details einzuarbeiten und sich Spezialwissen anzueignen? Dann sind Sie vielleicht der oder die richtige für uns…

Wir erwarten von Ihnen

Fertigkeiten im mechanischen Maschinenbau

Erfahrungen mit elektrohydraulischen und -pneumatischen Systemen wünschenswert

abgeschlossene einschlägige Ausbildung (z.B. Mechatroniker)

Berufserfahrung im Bereich der Endmontage von Maschinen und Anlagen

Zuverlässigkeit, Einsatz und Lernbereitschaft

Wir bieten eine spannende Aufgabe für Techniker mit Leib & Seele mit langfristiger Perspektive. Eine Weiterentwicklung zum Außenmonteur bei unseren internationalen Kunden steht Ihnen offen.

Für die Stelle ist ein Bruttomonatslohn von etwa € 2.100,- für 38,5 Wochenstunden lt. Kollektivvertrag vorgesehen. Das tatsächliche Monatsgehalt richtet sich nach Ihrer Qualifikation und Erfahrung und wir legen dieses gemeinsam mit Ihnen fest.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Herrn Mag. Christian Wimmer, Leiter Finanz- und Personalwesen, via e-mail an bewerbung@bekum.com.

BEKUM Maschinenfabrik Traismauer GesmbH

Venusbergerstr. 40

A-3133 Traismauer

Tel. +43 (0) 2783 - 4111