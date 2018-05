Wir haben eine lange Geschichte und viel eigene Erfahrung in der industriellen Glasbearbeitung, denn wir entwickeln hochmoderne Maschinen und Anlagen aus der Praxis für die Praxis. Unser Ziel ist es, best in glass processing zu sein. Wir befinden uns im ständigen Wachstum und bieten unseren MitarbeiterInnen vielfältige Perspektiven sich zu entwickeln. Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die Interesse an der Glasverarbeitung haben, gerne international arbeiten, und sich ihrer Verantwortung stellen.

Ihr Aufgabengebiet

internationaler Vertrieb von spezialisierten ERP-, Produktionsmanagement- und Automatisierungssystemen für die glasverarbeitende Industrie

Koordination aller Vertriebsaktivitäten mit Endkunden in Abstimmung mit unseren Niederlassungen weltweit und unserem Produktionsstandort in Österreich

Angebotserstellung in Zusammenarbeit mit dem Backoffice

Regelmäßiges Reporting über Vertriebsaktivitäten und Erfolge

Pflege des firmenweiten CRM- und Ticketing Systems

Teilnahme an internationalen Messen

Unsere Anforderungen

abgeschlossene technische Ausbildung (mind. Maturaniveau) im Bereich Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Produktionsmanagement oder Informatik Präsenzdienst/Zivildienst absolviert

erste Berufserfahrung im internationalen Vertrieb von Vorteil

hoher Grad an Kunden- und Serviceorientierung gepaart mit strategischer Denkweise großes Engagement und ausgeprägte internationale Reisebereitschaft (> 50%)

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung, weitere Fremdsprache von Vorteil

Unser Angebot

Unser dynamisches Unternehmensumfeld bietet spannende und vielseitige Herausforderungen, die Sie alleine oder gemeinsam im Team meistern werden. Darüber hinaus fördern wir die Potentiale unserer MitarbeiterInnen durch laufende fachliche und persönlichkeitsfördernde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Werden Sie Teil von LiSEC und nutzen Sie die Chance sich in einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe zu entwickeln.

Im Rahmen der Gehaltsfindung werden berufliche Erfahrung und Qualifikation - bezogen auf die beschriebene Tätigkeit - entsprechend berücksichtigt. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position beträgt € 30.240,- brutto p.a.