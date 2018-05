Wir haben eine lange Geschichte und viel eigene Erfahrung in der industriellen Glasbearbeitung, denn wir entwickeln hochmoderne Maschinen und Anlagen aus der Praxis für die Praxis. Unser Ziel ist es, best in glass processing zu sein. Wir befinden uns im ständigen Wachstum und bieten unseren MitarbeiterInnen vielfältige Perspektiven sich zu entwickeln. Dazu suchen wir MitarbeiterInnen, die Interesse an der Glasverarbeitung haben, gerne international arbeiten, und sich ihrer Verantwortung stellen.

Ihr Aufgabengebiet

Mitarbeit bei unternehmensweiten SAP BW Projekten

Betreuung der SAP BW Applikationen und Sicherstellung des SAP BW Systems sowohl im Backend als auch am Frontend

Anforderungsanalyse und anschließende Umsetzung neuer SAP Funktionalitäten im SAP BW Umfeld sowie Übernahme des 1st Level Supports

Datenextraktion, Datenmodellierung und Aufbereitung der Daten

Durchführung von SAP BW Anwenderschulungen und Workshops

Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern bei der Umsetzung neuer Projekte

Unsere Anforderungen

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (FH/Universität) im Bereich(Wirtschafts-)Informatik, BWL oder vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger praktischer Erfahrung in der SAP BW Modulbetreuung mit Kenntnissen des ETL Prozess inklusive Datenextraktion, Datenmodellierung sowie der Datenladeprozesse

vergleichbare Ausbildung mit mehrjähriger praktischer Erfahrung in der SAP BW Modulbetreuung mit Kenntnissen des ETL Prozess inklusive Datenextraktion, Datenmodellierung sowie der Datenladeprozesse Kenntnisse im BI Front End Tools wie z.B. BEx Analyzer, BEx Query Designer, BW on HANA Kenntnisse von Vorteil

strukturiertes und prozessorientiertes Denken

Freude an der Arbeit in nationalen und internationalen Teams

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Unser Angebot

Unser dynamisches Unternehmensumfeld bietet spannende und vielseitige Herausforderungen, die Sie alleine oder gemeinsam im Team meistern werden. Darüber hinaus fördern wir die Potentiale unserer MitarbeiterInnen durch laufende fachliche und persönlichkeitsfördernde Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Werden Sie Teil von LiSEC und nutzen Sie die Chance sich in einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe zu entwickeln.

Im Rahmen der Gehaltsfindung werden berufliche Erfahrung und Qualifikation - bezogen auf die beschriebene Tätigkeit - entsprechend berücksichtigt. Das Mindestgehalt für diese Position beträgt € 35.000,- brutto p.a.