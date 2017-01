Casa Leben im Alter gGmbH versteht sich als innovativer Anbieter von Pflege- und Begleitungsleistungen für ältere Menschen. Unsere Pflegewohnhäuser, heimnahen Wohnungen sowie unser Kindergarten befinden sich in Österreich und der Slowakei. In der Nähe des Ortskerns Kirchberg an der Pielach ist das moderne Kardinal-König-Pflegewohnhaus, mit 42 Betten auf drei Hausgemeinschaften aufgeteilt, entstanden. Für die professionelle Pflege und Begleitung der BewohnerInnen unter Berücksichtigung ihrer Individualität suchen wir ab Jänner 2016 eine

Dipl. allgemeine Gesundheits- und KrankenpflegerInnen

20 Wochenstunden

Du:

• hast eine abgeschlossene Ausbildung als diplomierte/r Gesundheits- und KrankenpflegerIn?

• hast eine zugewandte und wertschätzende Grundhaltung?

• arbeitest gerne selbstständig und verantwortungsbewusst?

• bist zu Wochenend- und Nachtdiensten bereit?

Wir bieten:

• eine interessante Aufgabe mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten,

• eine attraktive Arbeitsplatzgestaltung,

• Fort- und Weiterbildung,

• Einstiegsgehalt je nach Berufserfahrung bei Vollzeit (38 Wochenstunden) mindestens € 2.290,10 bis € 2.537,50 brutto.

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich gewünscht. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche und aussagekräftige Bewerbung.

Deine Bewerbung schicke bitte an:

Lenka Pavlanska, lenka.pavlanska@casa.or.at

Casa Leben im Alter gGmbH

Casa Kirchberg

Soisstraße 8, 3204 Kirchberg a. d. P.

www.casa.or.at