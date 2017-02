Familie sucht Kinderfrau und Haushaltshilfe in Vollzeit bei freier Logie in Feldkirch/ Vorarlberg. Sie haben Erfahrung in der Betreuung von Kleinkindern, Freude an Hausarbeit und Kochen. Sie sind eine sichere Autofahrerin (Führerschein B). Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse, absolute Verlässlichkeit und Flexibilität, einwandfreien Leumund sowie gepflegte Umgangsformen setzen wir voraus.

Schriftliche Bewerbungen bitte unter „6993/G“ an NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St.Pölten