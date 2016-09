Für unser Sole- und Saunaparadies in Göstling an der Ybbs suchen wir ab sofort, zur Verstärkung unseres Teams: Betriebstechniker (m/w)

Ihr Aufgabenbereich

Technische Betreuung aller Betriebsanlagen m. Schwerpunkt Badewassertechnik

Reparaturen und Störungsbeseitigung im gesamten Objekt, allg. Hausmeistertätigkeiten

Rufbereitschaft im Wechsel mit Ihren Kollegen

Ihr Profil

Ausbildung mit Berufserfahrung in den Bereichen Elektrotechnik oder HLS

Handwerkliches Geschick, Lernfähigkeit und Führungsqualitäten

Idealerweise Kenntnisse in der MSR-Technik und Wasseraufbereitung

Wir bieten Ihnen

Fundierte Einarbeitung bzw. eine Ausbildung zum Bädertechniker

Eine abwechslungsreiche, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit

Vollzeitbeschäftigung in einem touristischen Leitbetrieb in der Region

Bruttogesamtbezug liegt ab 2.400 €, Bereitschaft zur Überzahlung besteht.

Es gilt der KV für das Hotel- und Gastgewerbe

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte, vorzugsweise per E-Mail, an info@regio-ok.com, oder an

Oberer Consulting GmbH

Recht Wienzeile 15/14

A-1040 Wien