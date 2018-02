In unserem Werk in Korneuburg gelangt folgende herausfordernde und interessante Position ab sofort in Vollzeit (38 Wochenstunden) zur Besetzung:

Industrie-/Anlagenelektriker/ Elektriker (m/w)

Arbeiten Sie bei Mondi und entfalten Sie Ihre Talente und Fähigkeiten. Mondi ist ein internationales Verpackungs- und Papierunternehmen mit 25.700 MitarbeiterInnen in 30 Ländern. Die Kernmärkte liegen in Zentraleuropa, Russland, Amerika und Südafrika. Wir entwickeln seit 1793 Spitzenprodukte für unsere Kunden.

Ihre Aufgaben:

Technische Betreuung der Produktion im Dreischichtbetrieb

Durchführung von Wartungs-, Inspektions- und Instandhaltungsarbeiten an Produktionsmaschinen

Freischaltung von Maschinen/Anlagen für Reparaturarbeiten

Durchführung von Anlagendurchsichten, Werksrundgängen, Audits

Unterweisung und Einweisung betriebsfremder Monteure