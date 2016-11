Constantia Flexibles ist ein weltweit führender Hersteller für flexible Verpackungsprodukte und Etiketten. Die Unternehmensgruppe liefert ihre Produkte an zahlreiche multinationale Konzerne sowie lokale Marktführer in der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Pharma- und Getränkeindustrie. Insgesamt zählt Constantia Flexibles weltweit mehr als 4.000 Kunden und mehr als 10.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen produziert an 55 Standorten in 23 Ländern.

Wir (ver)packen es!

Wenn Sie Teil dieses erfolgreichen Teams werden wollen, bewerben Sie sich für unsere Mechanische Werkstätte als: Lehrling (m/w) Metalltechniker/Maschinenbautechnik Start: 1. September 2017

Ihre zukünftigen Aufgaben:

Wartung und Instandhaltung der Produktionsmaschinen

Anfertigung von Werkstücken nach Vorgaben

Bearbeitung von Werkstoffen von Hand und maschinell

Ihre Qualifikationen:

Handwerkliches Geschick

Technisches Interesse

Ordentliches und freundliches Auftreten

Wir bieten Ihnen:

Eine umfassende Ausbildung in 3,5 Jahren Lehrzeit

Eine qualifizierte und intensive Betreuung durch unsere erfahrenen Lehrlingsausbilder

Eine Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr von € 601,32 gemäß KV Maschinen- und Metallwarenindustrie

Zahlreiche Social Benefits (Prämien für gute Leistungen, KVP, Betriebskantine…)

Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Kopie des letzten Zeugnisses). Wenn Sie SchulabbrecherIn einer höheren Schule sind, sind Sie ebenfalls bei uns herzlich willkommen.

Constantia Patz Ges.m.b.H.

Alice Hosendorfer

Guntramserstraße 7

A-2620 Loipersbach

T: +43 2635 600 -82

alice.hosendorfer@cflex.com

www.cflex.com