Für unseren Standort Ybbsitz suchen wir zum ehestmöglichen Eintritt eine/n Werkzeugbautechniker/in.

Ihre Aufgaben:

Herstellung von Stanzwerkzeugen und Vorrichtungen unter Anleitung (inkl. Prüfung der Funktionsfähigkeit und Qualitätsanforderung)

Werkzeugwartung und –instandsetzung (z.B. Durchführung geeigneter Reparaturmaßnahmen)

Anfertigung von Werkzeugteilen mittels konventioneller und/oder NC-Bearbeitungsverfahren (inkl. Durchführung von Prüfungen und Messungen nach Vorgabe und Prüfplan

Ihr Profil:

abgeschlossene Metallerlehre (vorzugsweise Werkzeugbautechnik, alternativ Maschinenbautechnik, Maschinenfertigungstechnik oder Mechaniker mit entsprechenden Zusatzkenntnissen) oder vergleichbare Fachschule mit erster praktischer Berufserfahrung

CNC/CAD-Kenntnisse

idealerweise Grundlagenwissen Pneumatik und Hydraulik sowie Kenntnisse in SAP PLM

selbständiges, eigenverantwortliches, genaues und sauberes Arbeiten

Diese Stelle ist zumindest in Beschäftigungsgruppe D des Kollektivvertrages der eisen- und metallerzeugenden und –verarbeitenden Industrie eingestuft.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung online, per Mail an job_at@welser.com oder per Post an „Welser Profile Austria GmbH, z.H. Personalwesen, Prochenberg 24, 3341 Ybbsitz“!

Welser Profile bietet Ihnen die Sicherheit eines kontinuierlich gewachsenen Familienbetriebes und die Perspektiven eines weltweit tätigen Unternehmens. Werden Sie Teil eines erfolgreichen Teams!