Bei der Kinder Business Week 2017 im WIFI St. Pölten können Kinder die ganze Woche über viele Berufe kennen lernen, Workshops besuchen und Vorträgen lauschen und mehr über spannende Themen aus der Welt der Wirtschaft erfahren.

Außerdem gibt es viele weitere Stationen, die es zu entdecken gibt, wie beispielsweise die Schminkecke.

Bei der NÖN kann man an der NÖNi-Kinderzeitung mitarbeiten und so in die Welt des Journalismus hineinschnuppern. Außerdem können die Kinder bei der Fotobox lustige Fotos von sich machen lassen.

Laufend Neues von der Kinder Business Week sowie alle Fotos gibt’s hier auf NÖN.at/kbw

