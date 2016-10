Schon als Kinder war für Heiko Gärtner und Tobias Krüger klar: Wenn sie groß sind, werden sie Abenteurer. Über die Jahre geriet dieser Herzenswunsch immer mehr in Vergessenheit. Die beiden Deutschen begannen ein ganz gewöhnliches Leben als Versicherungsagenturleiter und Pädagoge. Der Kindheitstraum wurde dennoch nie abgeschrieben – im Gegenteil: Jahre später fachte die Abenteuerlust neu auf. Und so begann eine fünfjährige Reise durch Europa.

Am 1. Jänner 2014 tauchten die Deutschen in die Welt der Nomaden ein. Von der Heimat in der Oberpfalz beginnend, marschierten die Wanderer den Jakobsweg entlang über Frankreich bis nach Santiago de Compostela. Über das portugiesische Fatima führte die Reise in die Südländer, die Ukraine, Ungarn, Slowakei, Polen und Tschechien. Nach einem Fußmarsch von etwa 18.000 Kilometern landeten die Deutschen in Klosterneuburg. Lange verweilen die Wanderer aber nicht in der Babenbergerstadt – die nächsten Ziele rufen bereits: die Schweiz, Großbritannien und Skandinavien, später auch Amerika.

Spende für jeden Kilometer zu Fuß

Mit im Gepäck haben die Deutschen die Spendierhose. „Für jeden Kilometer, den wir zu Fuß und ohne Geld unterwegs sind, spenden unsere Sponsoren für eines von vier Projekten“, erzählt Gärtner. Aber nicht nur für andere tun die Abenteurer Gutes, sondern auch für sich selbst: Krüger: „Wir sind aufgebrochen, um uns zum einen selbst zu heilen und um zum anderen so viel wie möglich über Heilung zusammenzutragen und herauszufinden.“ Aus den Erlebnissen der Reise sind bereits zwei Bücher entstanden, die Geheimnisse von traditionellen Medizin-Leuten aufdecken.

Und auch in einem dritten Buch könnte die Weltreise dokumentiert werden: „Wenn alles klappt, werden wir jedes Land und jeden Kontinent durchwandern und ins Guinness-Buch der Rekorde kommen“, hoffen die Wanderer.