Sie nützte einen kleinen Teil ihrer knapp bemessenen Freizeit, um einen Besuch zu erledigen. Die Wohnhausanlage in der Leopoldstraße war am Mittwoch, 12. Oktober das Ziel von Gabriele Gschwind. Mit Erlaubnis der Besitzerin nützte sie den privaten Parkplatz der Wohnhausanlage, denn öffentliche Parkplätze sind in dieser Gegend rar. Das spart Zeit, die Gschwind aber nach ihrem Besuch wieder mehrfach verlor. Gegen 11 Uhr konnte sie mit ihrem Fahrzeug nicht mehr weg.

Im Weg stand ein Kranwagen der Firma Prangl, mit ausgezogenen Stützen. Nicht nur für Gabriele Gschwind war ein Wergkommen aus der Parkplatzfalle unmöglich. „Der Kranwagen hob von diesem Privatparkplatz Fenster auf das Dach der Bezirkshauptmannschaft“ erzählt die verärgerte Hyundai-Fahrerin. Und: „Ich habe mich erkundigt. Diese Behinderung wurde den Wohnungseigentümern nie bekannt gegeben.“

Aus zehn Minuten wird eine ganze Stunde

Im und am Lastwagen war niemand für Gabriele Gschwind vorzufinden. Den Fahrer konnte sie dann auf dem Dach der Bezirkshauptmannschaft ausfindig machen. „Der sicherte mir zu, dass ich in etwa zehn Minuten wegfahren könne.“

Aus diesen zehn Minuten wurde eine geschlagene Stunde, in der die verärgerte Frau auch die Polizei verständigte. Diese erklärte ihr aber, dass sie in diesem Fall nichts tun könnte, weil es sich um ein Privatgrundstück mit Schranken handle. Den Schaden durch den beruflichen Zeitverlust könne sie ja bei der Bezirkshauptmannschaft einklagen.

Die NÖN fragte nach und fand heraus, dass es sich bei dem Kraneinsatz um die Baustelle und den Dachausbau des Bezirksgerichts in der Tauchnergasse 5 handelt.

Auftraggeber muss informieren

Auch bei der Firma Prangl wurde nachgefragt, ob nicht bei solchen Einsätzen die Eigentümer der Parkplätze verständigt werden hätten müssen oder ein rechtzeitiges Absperren des Parkplatzes von Vorteil gewesen wäre.

„Das stimmt, wir waren in der fraglichen Zeit dort“, sagt Franz Reumann, Disponent der Firma Prangl. Im Normalfall mache dies jedoch der Auftraggeber, und nur auf besonderen Wunsch des Auftraggebers die Firma Prangl selbst. Den Namen der Baufirma wollte Reumann der NÖN aber nicht preisgeben.

Dass die Stützen des riesigen LKW zwischen den parkenden Autos platziert werden findet Reumann „unüblich“. Da müsse er mit dem Fahrer noch Rücksprache halten. Der Rückruf blieb jedoch bis Redaktionsschluss aus.