In der Adventzeit prägen Weihnachtsmärkte das Stadtbild fast aller Städte in Österreich. Auch Klosterneuburg, als drittgrößte Stadt Niederösterreichs, hat einen, Der kostet Geld. Für die FPÖ zuviel. Stadtrat Josef Pitschko: „Klosterneuburg trägt erhebliche Kosten und zahlt zusätzlich 24.000 Euro dem Veranstalter. Die Stadt wird aber keine erwähnenswerten Einnahmen erzielen.“

Die Stadtgemeinde beauftragte die Firma „Intraperformance“ mit der Veranstaltungsorganisation des von 8. bis 23. Dezember stattfindenden Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz und zahlt dafür 24.000 Euro. Der Firma „Intraperformance“ obliegt die Organisation, Durchführung, künstlerische Betreuung sowie Programm und Technik.

Zusätzlich trägt die Gemeinde die Bereitstellung sowie den Auf- und Abbau der Hütten, die weihnachtliche Beleuchtung des Rathausplatzes und den Entwurf und die Produktion der Werbemittel.

„Die Stadtgemeinde wird aus dem Weihnachtsmarkt keine erwähnenswerten Einnahmen erzielen. Angesichts eines budgetierten Schuldenstandes der Stadtgemeinde Klosterneuburg von 68 Millionen Euro stellt sich für mich die Frage, wie lange man den Steuerzahlern noch zumutet, für derartige Veranstaltungen zahlen zu müssen“, so Pitschko.

ÖVP: Pitschko vergisst soziale Komponente

„Ich möchte nicht in die traurigen Augen der Kinder schauen, wenn es den Weihnachtsmarkt in Klosterneuburg nicht mehr gibt“, verteidigt der zuständige Stadtrat Martin Czerny (ÖVP) die Veranstaltung. Der Weihnachtsmarkt könne aber nur wirtschaftlich für die Stadt rentabel sein, würde man die Standgebühren empfindlich erhöhen.

Das sei aber nicht im Sinne der Stadtgemeinde, so Czerny, der auch ein Beispiel nennt: „Mit den niedrigen Standgebühren tragen wir dazu bei, dass sich auch soziale Vereine – wie die Lions – am Weihnachtsmarkt beteiligen können. Würden wir den Preis erhöhen, gäbe es die Lions am Weihnachtsmarkt nicht mehr. Die sammeln aber auch Geld für soziale Projekte.“ Um das zu ermöglichen, müsse man eben auch öffentliches Geld in die Hand nehmen.