Am 1. Februar sind die Kritzendorfer Marie und Michael Bösendorfer bereits zum zweiten Mal mit dem „Oscar“ der österreichischen Hochzeitsbranche, dem „Austrian Wedding Award“, geehrt worden. Nach 2016 gewannen sie heuer in der Kategorie „Bestes Brautpaarportrait“ und setzten sich damit gegen viele andere Fotografen aus ganz Österreich durch.

Schon 2016 durften sie sich über einen Award in der Kategorie „Beste Detailaufnahme“ freuen. 2017 waren sie unter den Finalisten, und 2018 konnten sie nun wieder einen Award mit nach Hause nehmen. „Die Kategorie ‚Bestes Brautpaarportrait‘ ist unter den Fotografen eine stark umkämpfte Kategorie. Umso mehr freut es uns, dass wir in dieser Kategorie gewonnen haben und uns zu den besten Hochzeitsfotografen Österreichs zählen dürfen“, so Marie und Michael über ihren Award.

Zum dritten Mal in Folge für den „Austrian Wedding Award“ nominiert zu werden und diesen auch zweimal gewonnen zu haben, bestätigt die beiden in ihrer Arbeit und Leidenschaft. Für sie ist das Vertrauen zwischen Brautpaar und Fotografen wesentlich, denn nur so können ungestellte und natürliche Fotos entstehen. Ihre Brautpaare lernen sie deshalb schon vor der Hochzeit gut kennen.

Emotional, echt, einfühlsam, detailverliebt, ergreifend, mittendrin - das beschreibt ihre Fotos am besten. Zusätzlich zu den Hochzeitsfotos schnüren sie für jedes Brautpaar ein eigenes Rundumpaket. So machen sie mit den meisten ihrer Brautpaare auch ein Paarshooting vorab, bringen ihre Fotobox mit zur Hochzeit und gestalten hochwertige Alben.