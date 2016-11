Wer in Klosterneuburg wohnt und in Wien seiner Arbeit nachgeht – und das sind viele Bürger dieser Stadt –, kennt das Problem: der morgendliche Stau-Wahnsinn auf der B14. Jetzt könnte eine Lösung des Problems in Sicht sein.

Der Klosterneuburger Kurt Kraus ist Polizei-Gruppeninspektor am Nussdorfer Platz in Wien. Er ist also einer der vielen, die täglich von Klosterneuburg nach Wien zur Arbeit fahren müssen. Folglich auch

einer, der zwangsläufig täglich mindestens eine Viertelstunde im Stau steht. „Viele Bürger Klosterneuburgs haben mich auf dieses Problem angesprochen. Ich habe mich daher der Sache angenommen“, so Kraus.

Näher zum Bürger rücken

Durch das Projekt „Gemeinsam.sicher“ will die Polizei wieder näher zum Bürger rücken. Es läuft bereits in Wien und Teilen von Niederösterreich mit viel Erfolg an und soll nächstes Jahr flächendeckend in Österreich eingesetzt werden. Kraus: „Im Rahmen dieses Projekts wurde ich von Bürgern über das Stauproblem Kahlenbergerdorf in Kenntnis gesetzt“, so Gruppeninspektor Kraus, der als Sicherheitsbeauftragter der Aktion „Gemeinsam.sicher“ fungiert.

Als Hauptgrund des Staus erkannte Kraus die ungünstige Ampelregulierung bei der Kreuzung Kahlenbergerdorf. Stauflüchtlinge würden den verbotenen Schleichweg durch die Radfahrstraße Kuchelauer Hafenstraße nehmen, um dann im Kahlenbergerdorf wieder auf die B14 zu kommen. Diese Ampel ist aber sensorgesteuert, was bedeutet, dass sie dann umschaltet, wenn ein Fahrzeug vor der Ampel steht. Kraus: „Dieses oftmalige Umschalten begünstigt den Stau auf der B14.“

Maßnahmen gegen den Stau

Gruppeninspektor Kraus kontaktierte die Magistratsabteilung 33, die für die Ampelsteuerung zuständig ist, und es kam am 14. November zu einer Ortsverhandlung. Dabei wurde beschlossen, dass das Programm der Ampeln an der Kreuzung Kahlenbergerdorf in der Zeit von 7 bis 9 Uhr geändert wird.

Folgende Maßnahmen sollen dem täglichen Stau entgegenwirken:

Die Heiligenstädter Straße bekommt anstatt variablen 100 Sekunden eine Grünphase von fixen 120 Sekunden.

Der Sensor in der Bloschstraße, also aus dem Kahlenbergerdorf, wird so geschaltet, dass er nicht wie bis dato sofort umschaltet, wenn ein Fahrzeug dort steht, sondern in frühestens 120 Sekunden. Der Sensor auf dem Abbiegestreifen ins Kahlenbergerdorf von Nussdorf kommend wird so geschaltet, dass er auch erst nach frühestens 120 Sekunden die Ampel umschaltet.

Nur mehr minimaler Stau

„Durch die Fixzeit von 120 Sekunden sollte es zu keinem oder nur einem minimalen Stau von einer Minute kommen“, verspricht Gruppeninspektor Kraus. Weiters wird sich der Schleichweg über die Radstraße Kuchelauer Hafenstraße nicht mehr lohnen, weil sich ja kein Stau mehr bildet und man auf alle Fälle 120 Sekunden bei der Ampel steht. Damit sei auch ein Wunsch der Bewohner der der Kuchelau erfüllt.

Die Umsetzung erfolgt durch die MA 33 in wenigen Wochen. Kraus: „Dann wird die Fahrt zur Arbeit der vielen Klosterneuburger und Tullner wieder reibungslos funktionieren, ohne dass man wertvolle Freizeit im Stau verbringen muss.“