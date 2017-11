Die Erstellung eines neuen „Örtlichen Entwicklungskonzeptes“ wurde in Angriff genommen. Ein Initiativantrag des Vereins „Lebenswertes Klosterneuburg“ forderte in der letzten Gemeinderatssitzung eine stärkere Beteiligung der Bürger in die Entwicklung und in Entscheidungen, die die Zukunft Klosterneuburgs bis 2030 bestimmen. Daraus entwickelte sich im Gemeinderat eine Debatte über das Instrument Volksbefragung.

„Den Bauboom gibt es nach wie vor, Bürgerproteste auch“

„Seit 2007 gibt es immer wieder Bürgerinitiativen gegen den Bauterror in Klosterneuburg“, referierte die Obfrau des Vereins „Lebenswertes Klosterneuburg“, Eva Rath. 2013 hätten diese sogar zu Volksbefragungen über verschiedene Projekte geführt. Dabei wurde auch die Frage gestellt, ob die Bürger in die Stadtentwicklung eingebunden sein wollen. Diese Frage wurde mit mehr als 82 Prozent bejaht.

Rath: „Den Bauboom gibt es nach wie vor, Bürgerproteste auch.“ Daher hätte man im Oktober Unterschriften gesammelt und damit einen Initiativantrag eingebracht. „Die Zahl der Unterschriften würde zwei Mandaten im Gemeinderat entsprechen“, ist Rath stolz auf das Ergebnis. Das sei ein „eindeutiges Votum der Bürger, einbezogen und beteiligt zu werden bei der Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts. „Klosterneuburger wollen an der Zukunft der Entwicklung ihrer Stadt mitwirken“, so Rath, und die Stadtregierung hätte nun die Gelegenheit, einen echten Bürgerbeteiligungsprozess zu starten. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt Obfrau Rath.

Stadt ist auf dem richtigen Weg

Für Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) hat die Stadtregierung „im Herzen und im Geiste“ den Antrag schon vorweggenommen. Umgesetzt wäre das schon beim Konzept des neuen „Pionierviertels“ worden. Für das „Örtliche Entwicklungskonzept“ sei der Faktor Bürgerbeteiligung ein ganz wesentlicher. Im Frühjahr 2018 gäbe es die ersten Ergebnisse, dann werde darüber diskutiert. Auch für die Grünen und die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) ist das so. Die Stadt Klosterneuburg ist auf dem Weg. Entscheiden könne aber nur der Gemeinderat. Am Ende könne man aber eine Volksbefragung machen.

Mogelpackung Volksbefragung?

FP-Stadtrat Josef Pitschko sieht das differenzierter: „Mitentscheidungsrecht wird es nicht geben, das kann der Gemeinderat nicht übertragen. Die angesprochene Volksbefragung bindet den Gemeinderat nicht.“ Aber wie das mit den Volksbefragungen gemeint sei, sehe man an der Entwicklung des „Pionierviertels“: „Vorher Bürgerbeteiligung, und jetzt, wo man weiß, was da hinkommen soll, wurde unser Antrag auf Volksbefragung abgelehnt. Am Anfang dürfen sie sagen, was sie gerne hätten, dann machen wir, was wir wollen, und fragen sie nicht mehr.“

Der Antrag wurde zur weiteren Bearbeitung in den Ausschuss verwiesen.