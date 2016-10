Aufregung in Weidling wegen einer geplanten Wohnhausanlage im historischen Ortskern. Nach Auskunft der Baubehörde ist da aber noch lange nichts entschieden. Das bestätigt Baudirektor-Stellvertreter Peter Neubauer: „Das Projekt ist eingereicht, es ist in der baubehördlichen Prüfung, und kein Gutachter der Stadtgemeinde hat es bis dato gesehen.“

Eine veröffentlichte Visualisierung des geplanten Bauvorhabens und die auf der Homepage des Bauwerbers „raumnaturtechnik GmbH“ ersichtlichen Detailinformation der

14 Wohneinheiten lassen darauf schließen, dass das Projekt zumindest im Abschlussstadium der baubehördlichen Prüfung steht. Weit gefehlt, weiß auch der Stadtbildkonsulent Architekt Alois Neururer, Teil des Stadtbildgremiums. Denn der Ortskern Weidlings ist Schutzzone, und daher bedarf es eines eigenen Gutachtens, das es noch nicht gibt.

„Ein Ortsbildgutachten kann es nur auf das Fertige geben“

Ein grundsätzliches OK des Stadtbildgremiums zum gesamten Projekt – wie seitens des Bauwerbers behauptet wurde – gibt es laut Neururer auch nicht: „Ein Ortsbildgutachten kann es nur auf das Fertige geben.“ Und das Gremium hätte dazu noch gar nicht getagt. „Wer sagt denn, dass das, was auf dem Bild veröffentlicht wurde, auch so gebaut wird? Man kann nicht verhindern, dass jemand ein Plakat aufhängt. Den Ausgang dieser Sache kennt niemand.“

Darauf Architekt Frank Meitzner von der „raumnaturtechnik GmbH“: „Das Gremium hat gesagt, wir können jetzt die Einreichung machen.“ Warum dann für das Projekt Werbung gemacht würde? Meitzner: „Man soll sich doch freuen, dass wir überhaupt an die Öffentlichkeit gehen.

Wir haben eben geglaubt, dass das Projekt entspricht und auf einem guten Weg ist. In unserer Vorstellung wissen wir ja, wie es ausschaut. Wenn es Änderungen geben sollte, werden wir darauf eingehen.“ Mit dem OK habe Meitzner gemeint, dass die Beratungen des Ortsbildgremiums abgeschlossen seien.

Sind sie aber nicht. Fest steht nur, dass im Rahmen des geplanten Projekts das Gebäude Hauptstraße 13 saniert werden muss.