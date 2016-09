Am vergangenen Donnerstag traten erstmals die Wiener Sängerknaben unter der musikalischen Gesamtleitung von Gerald Wirth gemeinsam mit „Superar“ und „Concordia“-Kindern aus Rumänien für „Concordia Sozialprojekte“ in der Stiftskirche Klosterneuburg auf. Das ausverkaufte Benefizkonzert war ein voller Erfolg und spielte 9.700 Euro für die Concordia-Aktion „Ein Zuhause für Straßenkinder“ ein.

Das Stift Klosterneuburg unterstützt mit dem Verein „Ein Zuhause für Straßenkinder“ seit dem Jahr 2000 „Concordia Sozialprojekte“. Die Einnahmen des regelmäßig stattfindenden Benefizkonzertes ermöglichen den Kindern ein besseres Leben, bieten den Jugendlichen eine positive Zukunft und den älteren Menschen eine warme Mahlzeit.

Die Aktion „Ein Zuhause für Straßenkinder“ wurde durch das Stift Klosterneuburg ins Leben gerufen und erhält finanzielle Unterstützung durch Spendeneinnahmen sich solidarisch zeigender Mitmenschen, Schulen, Pfarren und auch durch das unentgeltliche Engagement prominenter Künstler.

Als international tätige, unabhängige Hilfsorganisation in Rumänien, Bulgarien, der Republik Moldau und Österreich sieht Concordia Sozialprojekte den Kernauftrag in der Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien in Notlagen durch rasche und direkte Hilfe vor Ort mit nachhaltiger Wirkung. Concordia Sozialprojekte ist überwiegend spendenfinanziert und engagiert sich seit 1991 in Rumänien, seit 2004 in der Republik Moldau und seit 2008 in Bulgarien. 2015 hat die Organisation insgesamt 7.838 Personen mit zumindest einem Hilfsangebot erreicht, mehrere hundert Kinder leben in Concordia-Einrichtungen.

Eigene Weinedition für Sozialprojekte

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Concordia füllte das Weingut Stift Klosterneuburg eine eigene Weinedition ab. Ein klassischer Grüner Veltliner und eine Rotwein-Cuvée sind seit 1. September zum Preis von 6,99 Euro im Merkur Markt (REWE) erhältlich. Pro verkaufter Weinflasche gehen zwei Euro an Concordia Sozialprojekte.