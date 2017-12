Durch die Auflösung des Bezirks Wien Umgebung verlor Klosterneuburg den Status „Bezirkshauptstadt“ und wurde an den Bezirk Tulln angeschlossen. Übrig bleibt ein fast leer stehendes Gebäude in der Leopoldstraße, denn die frühere Wirkungsstätte des Bezirkshauptmannes, wandelte sich zu einer kleinen Dependance der Bezirkshauptmannschaft Tulln.

Rathaus muss saniert werden

Über die Nachnutzung des BH-Gebäudes brauchte man sich aber keine Gedanken machen, denn das Rathaus müsste renoviert werden und platzt aus allen Nähten. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Dezember soll der Kauf des Gebäudes daher beschlossen werden. Nicht ohne Bedenken der Opposition. „Wir als Gemeinderäte können keinem Ankauf mit gutem Gewissen zustimmen, solange kein vernünftiges Nachnutzungskonzept am Tisch liegt“, so PUK-Sprecherin Teresa Arrieta.

Die Rechnung scheint klar: Zwischen acht und zehn Millionen Euro würde die Renovierung und Adaptierung des alten Rathauses kosten. Dagegen stehen eine Investition von sechs Millionen für den Ankauf des BH-Gebäudes und weitere zwei Millionen für dessen Adaptierung, also ein Nullsummenspiel, das allerdings den Vorteil hat, in ein modernes Rathausgebäude ziehen zu können. Zudem soll laut ÖVP-Stadtrat Roland Honeder das alte Rathaus nicht verkauft, sondern partiell vermietet werden: „So wird sich diese Investition in 30 Jahren durch die Mieteinnahmen vom alten Rathaus und der BH-Außenstelle, die ja im BH-Gebäude bleibt, amortisieren.“

„Ein entsprechendes Nachnutzungskonzept hätte man im vergangenen Jahr sorgfältig erstellen können.“ Johannes Kehrer, PUK Stadtrat

„Die Abläufe sind weder transparent noch bürgerfreundlich. Sechs Millionen Euro sind für den Ankauf veranschlagt, weitere zwei Millionen soll die Sanierung kosten. Dieses Geld soll ans Land fließen, ohne dass die Vorteile für die Bürger dieser Stadt mittels professionell ausgestaltetem Nachnutzungskonzept plausibel gemacht wurden“, ist die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) über den bevorstehenden Ankauf nicht erfreut.

Mehr Hintergründe zum Ankauf des BH-Gebäudes lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN Klosterneuburg.