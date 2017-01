Natürlich blieb die Knallerei zu Silvester auch in Klosterneuburg nicht aus. Ansonsten gab es seitens der Polizei aber kaum etwas zu beanstanden. Klosterneuburgs Postenkommandant Georg Wallner zieht zufrieden Bilanz.

„Anrufe erreichten uns, dass da und dort Kracher abgeschossen wurden. Aber sonst war es relaliv ruhig“, fasst Georg Wallner eine eher unspektakuläre Silvesternacht zusammen. Doch das sei in Klosterneuburg nicht anders als in allen anderen Städten Österreichs. Die Polizei habe aber auch einen leichten Rückgang der Knallerei beobachten können. „Der Zeitraum war kürzer, und die Anzahl der Explosionen war sicher geringer als in den letzten Jahren“, so Wallner, der darauf hinweist, dass das eigentlich verboten, aber kaum zu ahnden sei. Außerdem wurden im Vorfeld Kontrollen bei den Raketenverkäufern gemacht.

„Die waren allesamt in Ordnung“, so Wallner – und das, obwohl es auch eine gesetzliche Neuerung gegeben hat. So dürfen keine Knaller mehr mit sogenanntem „Blitzknapppulver“ verkauft und ab nächstem Jahr (1. 1. 2018) auch nicht mehr abgeschossen werden. Die Moral der Silvesterknaller wird also, wenn auch nur schrittweise, besser. Die Kehrseite der Medaille ist aber die enorme Verschmutzung, die eine Silvesternacht hinterlässt. Die Stadtgemeinde beklagte, laut Wallner, dass kaum jemand seinen Dreck wegräumt und die Überreste der Raketen doch einiges an Aufräumarbeiten nach sich ziehen.