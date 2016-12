68.211.500 Euro. Eine Zahl, deren Höhe so manchem Klosterneuburger einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Die Neuverschuldung von 7,36 Millionen Euro ergibt sich aber zu 80 Prozent aus dem geplanten Ankauf des alten BH-Gebäudes, das zum neuen Rathaus werden soll. „Dem gegenüber steht aber eine attraktive Immobilie, die durch zukünftige Mieteinnahmen von der BH-Außenstelle auch einen Ertrag bringen wird“, sieht Finanzstadtrat Peter Mayer die Investition gerechtfertigt. Dazu muss der Kindergarten Kritzendorf mit 2,1 Millionen finanziert werden. Darlehen von 3 Millionen fließen direkt in die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

„In den Budgetverhandlungen Einsparungen zu finden, war nahezu nicht möglich. Daher war es notwendig, für den Ausgleich des ordentlichen Haushalts 208.900 Euro aus der Allgemeinen Ausgleichs-Rücklage heranzuziehen“, verteidigt der Finanzstadtrat sein Budget. Kein beängstigend hoher Betrag, wie er meint, aber „wir leben sozusagen vom Sparbuch, und das darf nicht Dauerlösung werden“, so Mayer.

„Hat nicht das Land NÖ Klosterneuburg gezwungen, das BH-Gebäude anzukaufen?“



Karl Schmid, Fraktions-Chef der SPÖ

Mit Sozialhilfe, Jugendwohlfahrtspflege, Krankenanstalten-erhaltung und Personalkosten wird mit 31,5 Millionen fast die Hälfte des Gesamtbudgets verbraucht. Mayer: „Der Spielraum für Ermessensausgaben ist daher äußerst gering.“

Finanzstadtrat Mayer lobt trotzdem die Finanzkraft Klosterneuburgs. Seit 2013 seien um rund 26 Millionen Euro Investitionen getätigt worden, und das in einer Zeit, wo der Großteil der Gemeinden aufgrund der angespannten Finanzsituation ihre Investitionen drastisch zurückfahren musste. Mayer: „Das soll uns erst einer nachmachen.“

Höchste Verschuldung, wertvolle Immobilie

Doch auch Mayer weiß: „Der voraussichtliche Schuldenstand mit Ende 2017 von 68,2 Millionen ist zugegeben der höchste in der Geschichte. Aber alleine mit den Kasernengründen und dem BH-Gebäude hat sich der Mehrwert an Immobilien um mehr als zehn Millionen erhöht. Relevant ist nicht der voraussichtliche Schuldenstand laut Voranschlag, sondern das definitive Ergebnis laut Rechnungsabschluss, das in den letzten Jahren immer geringer als im Voranschlag war.“

Die SPÖ stimmte als einzige Fraktion für das Budget. Fraktionschef Karl Schmid übte aber trotzdem Kritik, und zwar am Land. „Hat das Land NÖ nicht bedacht, dass es durch die Änderung der Bezirksgrenzen Klosterneuburg ja fast gezwungen hat, das BH-Gebäude anzukaufen?“ Auch der Finanzlastenausgleich – die Haupteinnahmequelle der Gemeinde – ist Kritikpunkt von Schmid. Inklusive der Dunkelziffer schätzt der SPÖ-Fraktions-Chef die Zweitmelder auf 10.000. „Der Stadt entgehen hier in Summe etwa 8 Millionen Euro.“ Damit wären die Kasernengründe locker zu finanzieren. Insgesamt sei das Budget für die SPÖ mit viel Vorsicht erstellt. Deswegen stimme die SPÖ auch dafür.

Mehr lesen Sie in der aktuellen NÖN Printausgabe.