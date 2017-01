Seit 2009 leitet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Geschicke der drittgrößten Stadt in Niederösterreich. Zum Jahreswechsel blickt er für die NÖN zurück und in die Zukunft.

NÖN: Wie hat der Bürgermeister von Klosterneuburg Silvester gefeiert?

Stefan Schmuckenschlager: Im familiären Rahmen mit meinem Zwillingsbruder Johannes. Ich habe eine grüne und er eine blaue Rakete gezündet. (lacht)

2016 war überraschend, turbulent und interessant"

Was waren für Sie die Highlights des vergangenen Jahres?

Die goldenen Hydranten waren für mich die Nummer eins! Politisch war 2016 überraschend, turbulent und interessant. Überraschend waren der Brexit und Donald Trump, und turbulent war die Bundespräsidentenwahl, wobei ich den Ausgang nicht überraschend finde. Und interessant war der Wechsel von Johanna Mikl-Leitner in die Landesebene, da hier auch die Frage dahintersteht, wie es in der Politik Niederösterreichs weitergeht.

Und das schlimmste Ereignis?

Sicherlich die Schließung des Essl-Museums. Unangenehm waren und sind die schwierigen Diskussionen zum Bauen in Klosterneuburg, weil wir uns klar machen müssen, dass wir in einer Periode leben, wo erstens Bauen eine Wertsicherung darstellt, zweitens wollen viele im Alter ins Stadtzentrum. Drittens drängen Menschen aus Gründen der Arbeitsplatzsicherung in Städte. Wir versuchen, das im Rahmen zu halten. Dafür würde ich mir mehr Zuspruch erwarten. Schließlich müssen wir einen Ausgleich finden, damit wir den ansässigen Klosterneuburgern keine Rechte absprechen und keine generellen Entwertungen stattfinden.

Jetzt sind wir ein Teil des Bezirks Tulln. Passt das für Sie?

Das ist alles gut gelaufen. Politisch weiß ich, dass bei der ÖVP der Zusammenschluss ohne Probleme abgegangen ist. Auch beim Blaulicht hat es keine Probleme gegeben. Auf der Verwaltungsebene ging alles reibungslos, da wir früh um einen guten Kontakt zum Tullner Bezirkshauptmann Andreas Riemer bemüht waren.

Vorgehensweise über Bezirkszusammenlegung weiter in der Kritik

Es hat aber genug Proteste gegen die Zusammenlegung gegeben...

Die Vorgangsweise werde ich auch weiterhin kritisieren. Aber im Vordergrund steht der Bürger, egal ob es uns politisch schmeckt oder nicht. In der Außenstelle werden wir fast den gesamten Bürgerservice aufrecht erhalten, wir haben die Möglichkeit einer Statutarstadt geprüft, wir haben die Option, das BH-Gebäude zu kaufen. Was offen bleibt – und da bleibe ich dran –, ist nicht nur das Autokennzeichen, sondern die Regionskennung. Ich bin der Meinung, so ein riesiger Bezirk braucht die richtige, auch touristisch richtige Regionsbezeichnung. Ob dieser Bezirk nur nach einer Stadt benannt werden soll, gilt es zu hinterfragen.

Wie soll der Bezirk Ihrer Meinung nach dann heißen?

Man könnte für den Namen Babenberger-Verbindungen ausgraben, oder das verbindende Element, die Donau, stärker hervorstellen.

Welche Bedeutung hat ein politischer Bezirk?

Beim alten Bezirk hatten wir das Problem, dass wir von den verschiedenen Teilen abgeschnitten waren. Wir können jetzt mit dem neuen Bezirk die Bezirksarbeit gut aufbauen. Die wesentlichen gemeinsamen Punkte sind Arbeitsplätze, die Frage der Gesundheitsversorgung und der Verkehr. Da können wir mit Tulln gut zusammenarbeiten. Ich glaube, wir müssen aus dem Schuhschachteldenken herauskommen. Wir haben kein großes Gewerbegebiet in Klosterneuburg, wenn die Wirtschaftskraft gesteigert werden soll, werden sich Betriebe im Tullnerfeld ansiedeln müssen. Auf der anderen Seite können wir auch touristisch mehr in den Bezirk einbringen.

Was haben wir Klosterneuburger zu bieten?

Ich glaube, Klosterneuburger sticht als Stadt in Niederösterreich absolut heraus, weil sie so nah an Wien und die drittgrößte Stadt in Niederösterreich ist. Wir bieten damit eine andere Bühne als jede andere Stadt in Niederösterreich. Wir sind ein attraktiver Wohnort, bei uns sind viele Persönlichkeiten zu Hause. Bei uns ist nicht nur die Lebensqualität, sondern auch die Standortqualität sehr hoch. Aus diesen Gründen, und weil wir das Landesheiligtum vor Ort haben, werden wir immer besonders betrachtet. Im neuen Bezirk sind wir bestimmt der lebendigste, kreativste und urbanste Teil. Unser Freizeit- und Kulturangebot ist ja schon heute fürs Umland anziehend.

Hat man als Bezirk mehr Chancen auf eine Donaubrücke?

Die Frage mit der Brücke müsste gut vorbereitet sein und darf nicht ohne Einbindung der Bevölkerung geschehen. Da bin ich für eine sachliche Diskussion, schon im Hinblick auf den Umweltschutz. Dass Klosterneuburg und Kor-neuburg eine starke Verbindung miteinander haben, ist seit dem Mittelalter so. Mit der Brücke darf man keinen politischen Fahnenkampf führen, sondern eine sachliche Diskussion.

Durch den Ankauf des BH-Gebäudes hat die Stadt Schulden wie noch nie.

Bei der Schuldenaufnahme für das BH-Gebäude gibt es einen klaren Gegenwert. Die Chance ist einmalig, darum glaube ich, dass das es der richtige Schritt ist, denn auch die nächsten Generationen haben etwas davon.

Wann wird der Deal über die Bühne gehen?

Mitte 2017 könnte das Gebäude vom Land NÖ übergeben werden, das heißt, wir werden für März die notwendigen Beschlüsse vorbereiten.

Wie wird sich Klosterneuburg 2017 entwickeln?

2017 kann man mit einer Zahl versehen, die die Zukunftsfähigkeit Klosterneuburgs unterstreicht: 101 Millionen Euro werden mit nur drei Projekten investiert. 14 Millionen Euro für das Naturwärmeheizwerk EVN, 52 Millionen Euro für den IST-Gewerbepark und 35 Millionen Euro für das neue Gebäude der Barmherzigen Brüder.

„Auf lange Sicht hat der Populismus keine Zukunft“, meint Stefan Schmuckenschlager.

Das Hoffähigwerden des Rechtspopulismus ist auch für Sie besorgniserregend?

Mich ärgert, wenn die Ärmsten gegen die Armen ausgespielt werden. Auf lange Sicht hat der Populismus keine Zukunft, aber man muss sich mit ihm auseinandersetzen. Alles, was die FPÖ sagt, ist nicht falsch. Es werden nur keine Lösungen geboten.

Kommt die nächste Flüchtlingswelle auf uns zu?

Bei aller Kritik an Russland und der Türkei: Russland versucht, sich hier aktiv in den Konflikt einzuschalten. Der Pakt mit der Türkei ist zwar teuer, aber er hält. Eine neue Welle ist nicht das Problem, sondern wie man künftig das Flüchtlingswesen und Migration administriert. Dass hier so langsam gearbeitet wird, dass man zu wenig sieht, wie die Außengrenzen gesichert werden, oder Registrierungen stattfinden, das verunsichert die Menschen.