Entgegen der Meinung vieler Experten wurde die Wahl schon an den Wahlurnen entschieden. Der Sieg stand somit schon am Wahlsonntag fest.

Mit einem knappen Ergebnis, ähnlich der ersten Stichwahl am 22. Mai, rechneten fast alle. Wieder könnten die unseligen Wahlkarten die Wahl entscheiden. Doch das war nicht der Fall. Wie die Wählerstromanalyse zeigt, konnte Van der Bellen überwiegend aus dem Topf der Nichtwähler vom 22. Mai schöpfen. Das gelang dem Verlierer Norbert Hofer nicht.

„In dieser Deutlichkeit habe ich nicht mit dem Sieg von Van der Bellen gerechnet.“

Sepp Wimmer, Fraktionschef der Klosterneuburg Grünen

Was sagen nun die politischen Spitzen der Babenbergerstadt zum Wahlergebnis?

„Die ÖVP sollte jetzt nicht den Ausgang, sondern den Anfang der Wahl analysieren“, zielt ÖVP-Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager auf das Debakel der ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ beim ersten Wahlgang ab. Und weiter: „Der Sieg von Van der Bellen ist ein proeuropäisches Zeichen.“

Der Fraktionschef der Klosterneuburger SPÖ, Karl Schmid, gratuliert dem Wahlsieger: „Mit viel Unterstützung ist es doch gelungen, einen Präsidenten zu wählen, der verbindet.“

Dem Jubel der Bundes-Grünen schließen sich die Klosterneuburger Grünen natürlich freudig an. „In dieser Deutlichkeit habe ich nicht mit dem Sieg von Van der Bellen gerechnet“, so der erste Kommentar von Grünenchef Sepp Wimmer. Verständnislos und sarkastisch reagierte hingegen FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko auf die Wahl Van der Bellens zum Bundespräsidenten. „Ein SPÖ-Bundeskanzler und ein ÖVP-Vizekanzler, die in der Regierung keine Gemeinsamkeiten erkennen lassen und nichts zustande bringen, haben unisono einen abgetakelten Politiker der Grünen als Bundespräsident empfohlen.



Eine Distanzierung von jenen Krakeelern, die den Dritten Präsidenten des Nationalrates Hofer zum Nazi erklärten, haben sie hingegen unterlassen.“

"Stimme für Aufgeschlossenheit und Europa"

Auch die „Plattform Unser Klosterneuburg“ (PUK) begrüßt das Wahlergebnis. Fraktionschefin Teresa Arrieta: „Das zeigt, dass die breite Mehrheit der Menschen Klosterneuburgs für Aufgeschlossenheit und Europa gestimmt hat.“

Peter Bachmann von den NEOS bekrittelt vor allem den Wahlkampfstil beider Kandidaten und warnt davor, jetzt zur Tagesordnung überzugehen. „Für die meisten Bürger hat sich das Leben am Tag nach der Wahl nicht wesentlich verändert. Ich hoffe, dass sich das etwas ändert und der Bundespräsident einen Beitrag dazu leistet,“ so Bachmann.

Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) ist auch froh, dass Van der Bellen gewonnen hat: „Ich glaube, für das Ansehen Österreich war dieser Sieg sehr wichtig.“