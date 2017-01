Die Stadtgemeinde konnte dank finanzieller Unterstützung des Lions Club Klosterneuburg Babenberg drei Wohnungen sanieren, die als Notwohnungen verwendet werden. Einen Tag vor Weihnachten wurde der Schlüssel zu einer dieser Wohnungen an die Caritas übergeben. Das gemeinsame Projekt startete im Herbst dieses Jahres, da auch in Klosterneuburg der Bedarf an schnell verfügbaren Übergangsquartieren in Notlagen gegeben ist, und konnte rasch umgesetzt werden.

„Immer mehr Menschen wenden sich hilfesuchend an die Caritas wegen Problemen rund ums Wohnen. Wir sind daher für die Unterstützung der Stadtgemeinde Klosterneuburg und des Lions Clubs sehr dankbar. Die Notwohnung bedeutet für die zukünftigen Bewohner nicht nur, ein Dach über dem Kopf zu haben, um akute Obdachlosigkeit zu verhindern, sondern sie wird ein neues Zuhause für Menschen und Familien in Not sein“, betont Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien, bei der Übergabe.

Eine Wohnung ist bereits an die Caritas vermietet, zwei weitere Wohnungen werden folgen. Die bisher vier Wohnungen bieten Menschen in akuten Notlagen eigenständiges, unabhängiges und leistbares Wohnen. Die Bewohner erhalten auch Betreuung, denn das Ziel ist es, dass nach der Zeit in der Notwohnung die Menschen selbstständig in eine eigene Wohnung übersiedeln können.

„Für Menschlichkeit und soziale Werte“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Ich bin froh, dass die Übergabe so kurz vor Weihnachten noch gemeistert und die Not einer Familie gelindert werden konnte. Die Gemeinde verfügt mit den Lions sowie der Caritas, aber auch dem Stift, das uns ebenfalls bei einer Wohnung unterstützen wird, über verlässliche Partner, die für Menschlichkeit und soziale Werte in dieser Stadt eintreten.“ Auf jeden Fall ist mit diesen Partnern auch für die sozialen Herausforderungen, die vielleicht noch kommen mögen, eine tragfähige Basis geschaffen.