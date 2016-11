Bettina Jaradat ist geborene Klosterneuburgerin und Stammgast des Strandbades. „Ich gehe seit Jahren in dieses Bad. Meine Freunde und meine Familie sind auch immer hier. Es macht mich traurig und hat mich sehr enttäuscht, dass das Badpersonal sich Gästen gegenüber so im Ton vergreift“, so Jaradat, die ihre Version der Geschichte der NÖN erzählt.

„Er hat mich angebrüllt und ist dabei so nahe an mein Gesicht gekommen, dass ich mich bedroht gefühlt habe.“

Bettina Jaradat, Badegast

Bei der Kassa gibt es sogenannte „Radboxen“ zum Abstellen der Räder. Am 24. August kam Jaradat mit dem Rad bei der Kassa an, holte sich den Schlüssel dafür und wurde unhöflich darauf hingewiesen, dass dieser bis 18 Uhr wieder abzugeben sei: Weil wenig los ist, sei die Kassa nur bis 18 Uhr besetzt. Normaler Badeschluss ist aber um 20 Uhr. So kam Jaradat mit zwei Kindern erst um 19.30 Uhr mit dem Schlüssel zurück. „Gemma, gemma! Jetzt aber ruckzuck! Ich warte schon seit 18 Uhr!“, soll die Kassafrau sie angeschrien haben. „In dem Ton reden Sie nicht mit mir“, setzt sich Jaradat zur Wehr. Ein heftiges Streitgespräch beginnt. „Immer das Gleiche mit euch“, soll die Kassafrau noch gesagt und auf die Frage, was sie damit meine, nicht geantwortet haben.

„Fühlte mich vom Bademeister bedroht

12. September: Bettina Jaradat wird zum Bademeister wegen ihres 12-jährigen Sohnes auf die Brücke beordert. „Net der schon wieder“, soll der Bademeister geschrien haben, und zwar in einer Art und Weise, die Jaradat Angst gemacht habe. „Er hat mich angebrüllt und ist dabei so nahe an mein Gesicht gekommen, dass ich mich bedroht gefühlt habe. Die Kinder dachten, dass er mich schlagen würde“, erzählt Jaradat. Der Mittelfinger soll auch gezeigt worden sein, und dann kam ein anderer jüngerer Bademeister dazu. Er soll ebenso unfreundlich und unhöflich gewesen sein und über den Erziehungsstil der Mutter geurteilt haben. Auf näheres Fragen, was denn passiert sei, wurde die Mutter informiert, dass der Sohn auf den Knien die Rutsche runtergerutscht sei, er mit dem Wasser andere angespritzt und ein Mädchen ins Wasser gestoßen hätte. Zudem mache er nicht das, was man ihm sage. Jaradat setzt sich wieder zur Wehr und erklärt, dass das ins Wasser gestoßene Mädchen befreundet sei mit ihrem Sohn und das alles im Spiel passiert sei.

Rausschmiss am 14. September

„Ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie das Bad nicht mehr betreten dürfen, und Sie bitten zu gehen!“, ruft die Kassafrau Bettina Jaradat nach, die am 14. September etwa um 13 Uhr gekommen war, um ihre Kinder abzuholen. Die Mutter betritt trotzdem das Bad und erkundigt sich telefonisch bei der Bäderverwaltung, ob das denn rechtens sei.

Dann trifft Jaradat zufällig Gemeinderat Peter Hofbauer, der unterstützend an ihrer Seite bleibt. Hinzu kommen dann auch noch der Bademeister und der Verwaltungs-Chef des Bades Michael Kölbl. „Er hat sich nicht einmal vorgestellt und Hofbauer mit den Worten: ‚Was machen Sie da bei der Frau? Was geht das Sie an? Was mischen Sie sich da ein?‘ angefahren“, erzählt Jaradat weiter. Dann kam auch noch die von der Verwaltung gerufene Polizei dazu, die Jaradat belehrte, aber nicht abführte.

Am späteren Nachmittag kam es dann noch zu einer Sitzung in der Bäderverwaltung. Verwaltungschef Kölbl informierte Jaradat über ein Buch, das von den Bademeistern geführt und in dem alle Vorkommnisse eingetragen würden. Davon wollte die Mutter eine Kopie haben, um sich zu rechtfertigen. Da sei sie aber von Kölbl kalt abgespeist worden: „Na sicher nicht, das ist für unsere Versicherung und interne Belange.“

Gegen die Badeordnung wiederholt verstoßen

„Das Betretungsverbot gegen Frau Jaradat wurde deshalb ausgesprochen, weil der Sohn von Frau Jaradat im Strandbad trotz wiederholter Ermahnungen gegen die Badeordnung verstoßen hat und Frau Jaradat selbst trotz mehrmaliger Aufforderung nicht den Anordnungen der Badeaufsicht nachgekommen ist“, wurde der NÖN auf die Vorwürfe des Badegastes schriftlich mitgeteilt. Das Verbot gelte sowohl für Frau Jaradat als auch für ihren Sohn bis auf Widerruf.

Gemeinderat Peter Hofbauer zum Vorfall: „Ich weiß nicht, was der Bub angestellt hat, aber ich war Zeuge, wie das Badepersonal mit der Frau umgegangen ist. Kölbl hat sich nicht einmal vorgestellt, der Umgangston war äußerst bedenklich.“

Mehr lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der NÖN.