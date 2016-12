Voraussetzung dafür war, dass die Forscher Drittmittel in der Höhe von 95 Mio. Euro einwerben. Dass das gelang, "hat selbst unsere Erwartungen übertroffen", erklärte IST-Präsident Thomas Henzinger am Dienstagabend vor Journalisten in Wien.

Mit einem sehr erfolgreichen Jahr 2016 sei es gelungen, diese relativ hoch gelegte Latte zu überspringen, so der IST-Präsident, der erst kürzlich für eine dritte am 1. September 2017 beginnende vierjährige Amtszeit bestätigt wurde. Finanziert wird das 2007 gegründete und 2009 gestartete IST Austria von der Republik Österreich und dem Land Niederösterreich, wobei eben 95 Millionen an Bundesmitteln an die Einwerbung von Drittmitteln gebunden sind.

Alleine heuer konnten die Wissenschafter Gelder für ihre Forschungsprojekte in der Höhe von 25 Millionen Euro aus externen Quellen lukrieren. Inklusive Spenden in der Höhe von fast 19 Millionen liege man über die gesamten ersten zehn Jahre des Bestehens des Instituts sogar bei etwas über 100 Millionen.

Zu etwa 80 Prozent kommen die Forschungsmittel von internationalen Förderagenturen. Als wichtigste Quelle hat sich auch 2016 einmal mehr der Europäische Forschungsrat (ERC) entpuppt. Alleine heuer gingen zehn hochdotierte Projektförderungen ("Grants") nach Klosterneuburg. Gleich fünf sogenannte "Starting Grants" erhielten Jungforscher. "Consolidator Grants", mit denen Nachwuchswissenschaftern ermöglicht werden soll, ihre Position als eigenständiger Forscher zu festigen, gingen an zwei IST-Wissenschafter, darunter auch der stellvertretende IST-Chef Michael Sixt.

Über "Advanced Grants" konnten sich insgesamt drei etablierte Forscher freuen. Einer davon ist der Neurowissenschafter Peter Jonas, der bereits die zweite solche Förderung einheimste, und darüber hinaus auch den mit 1,5 Mio. Euro dotierten Wittgenstein-Preis 2016 vom Wissenschaftsfonds FWF zuerkannt bekam. Nur zwei Forscher brachten in dem Zeitraum ERC-Förderungen an das IST mit. Entgegen mancher Stimmen "kaufen wir ERC-Grantees also nicht ein", betonte Sixt.

Diese Erfolge müsse man allerdings mit "einer Warnung versehen", so Henzinger. Dass beim ERC ungefähr 40 Prozent der Anträge des Instituts erfolgreich sind, sei nämlich "fast zu schön". Man liege damit sogar über den Quoten von weitaus etablierteren europäischen Universitäten wie der ETH Zürich oder der University of Cambridge. Man müsse davon ausgehen, dass das in dieser Schlagzahl nicht weitergehen werde, erklärte Henzinger.

Mit fast 600 Mitarbeitern und mittlerweile 46 Forschungsgruppen befinde man sich laut dem IST-Präsidenten "fast punktgenau" auf halbem Weg zur Zielgröße von etwa 90 bis 100 Gruppen bis 2026. Dementsprechend erweitere man auch die Gebäude-Kapazitäten: So soll demnächst eine "Nano-Fabrication Facility", vulgo "Reinraum", fertig werden, außerdem erfolgte im Sommer der Spatenstich für neue Appartements für Studierende und Postdoktoranden und die Arbeiten am Administrationsgebäude seinen ebenfalls voll im Gang.

Die Planungen für das nächste große wissenschaftliche Laborgebäude, das bereits auf den wahrscheinlich kommenden größeren Forschungsschwerpunkt "Chemie" ausgerichtet ist, seien zudem weit fortgeschritten.

Erste Gebäude des unmittelbar neben dem Campus angesiedelten, vom IST und der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus getragenen "Technologieparks" sollen dann Ende 2018 stehen. Konkretes Interesse von Firmen, sich dort anzusiedeln, gebe es bereits, sagte IST-Managing Direktor Georg Schneider. Drei Unternehmen, die nach Fertigstellung in den Park übersiedeln werden, beherbergt man momentan schon am Campus.

Ein tatsächliches Spin-off-Unternehmen des IST sei zwar noch nicht darunter, es laufen allerdings bereits Programme, in denen interessierten Wissenschaftern unternehmerisches Know-how vermittelt wird, so Schneider. "Die Hauptmission bleibt aber die Grundlagenforschung", wie Henzinger betonte.