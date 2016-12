Ein großer Erfolg für PUK-Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer: Der lang ersehnte Viertelstundentakt auf der S40 wird nun umgesetzt. Der Plan des Verkehrsverbunds sieht bis zu 32 zusätzliche Züge in den Stoßzeiten zwischen 5 und 9 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr vor, die von Wien bis Kritzendorf oder St. Andrä Wördern verkehren sollen. „Das ist großartig, inhaltliche Arbeit und hartnäckiges Lobbying zahlen sich aus“, freut sich Kehrer über die Verbesserung zum Winterfahrplanwechsel 2017.

PUK-Bemühungen zeigen Wirkung

Schon lange setzte sich die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) vehement für den Viertelstundentakt auf der S40 in Stoßzeiten ein, vor allem nach dem Wegfall der REX-Halte im letzten Jahr. Damals hat die PUK umgehend reagiert und binnen kürzester Zeit rund tausend Unterschriften unter den Pendlern gesammelt, die einen Viertelstundentakt auf der Franz Josefs Bahn forderten. Eine entsprechende Resolution der PUK konnte dann sogar einstimmig aus dem Gemeinderat in Richtung Landesrat Wilfing übermittelt werden, der gemeinsam mit der Wiener Stadträtin Brauner die Verbesserungen bekannt gab. Genaue Fahrplandetails sind noch nicht bekannt. „Kritzendorf, Kierling und Weidling sind als Halte fix vorgesehen. Weiteres ist noch unklar, immerhin bewegen wir uns auf der Franz Josefs Bahn mit diesen zusätzlichen Zügen am Kapazitätslimit“, informiert Kehrer.

Defizite sieht Kehrer dann nur noch im Wochenendverkehr, „Ein Halbstundentakt ohne Lücken am Sonntag wäre anzustreben, dann gäbe es ein bedarfsgerechtes Angebot.“

Verdichtung auch am Wochenende?

Eines dürfte bereits feststehen: In Nussdorf werden diese Verstärkerzüge nicht halten. „Das ergibt nicht nur eine Intervallverdichtung, sondern auch eine Beschleunigung“, so Kehrer erfreut. „Außerdem werden nur Niederflurfahrzeuge eingesetzt, somit wird der Anteil moderner Züge weiter erhöht.“ Seit 11. Dezember sind nämlich die ersten Cityjet-Niederflur-Triebzüge auf der S40 im Einsatz, im kommenden Jänner und Februar wird die Zahl merklich aufgestockt.

Neben dem so lange ersehnten Viertelstundentakt wird ab 2018 auch das neue Busnetz etabliert. Dieses sieht nach derzeitigem Stand den Einsatz von Gelenkbussen auf der Linie 239 sowie verlängerte Betriebszeiten aller Buslinien vor. „Dass der letzte Bus in eine Richtung schon um halb sieben am Abend fährt, ist nicht mehr zeitgemäß“, so Gemeinderat Hehberger, „darum sollen die Bedienintervalle verlängert und auf die Bahn abgestimmt werden.“ Auch der Stadtbus werde neu organisiert und als Zubringerverkehr ausgebaut. Mit dem Ausbau der Park & Ride Standorte Kritzendorf und Höflein 2017 werden zusätzlich Anreize gesetzt. Kehrer: „Wir verwirklichen schrittweise unser Ziel, den öffentlichen Verkehr für die Bevölkerung attraktiver zu machen.“