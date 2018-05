Waren es früher vor allem Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Stadtrat Stefan Mann, die sich mutig zur Eröffnung der Badesaison in die kalten Fluten des Strandbadbeckens schmissen, so wurde diese Mutprobe heuer für alle ausgerufen. Rund 20 Klosterneuburger nahmen den Aufruf wahr und stürzten sich in den Pool.

Die überdurchschnittlich hohen Temperaturen des April kamen dem Startschuss allerdings sehr entgegen. Unter dem Kommando des Leiters der Bäderverwaltung Andreas Fuchshuber sprangen die Frischluftfanatiker in die 19 Grad kalten Fluten. Neben Bürgermeister Schmuckenschlager und Stadtrat Stefan Mann mit dabei: Stadtrat Johannes Kehrer, Gemeinderätin Verena Pöschl und Marianne Riemer, Gattin von Bezirkshauptmann Andreas Riemer.