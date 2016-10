Ab Mitte November übernimmt Stadtrat Christoph Kaufmann das Landtagsmandat von Willibald Eigner, der sich komplett aus der Politik zurückzieht. Die NÖN bat Kaufmann zum Gespräch.

NÖN: Sie werden bald Landtagsabgeordneter sein. Was ändert sich im Leben des Christoph Kaufmann dadurch?

Kaufmann: Der Tagesablauf und meine Kilometerleistung mit dem Auto. Der neue Wahlkreis Klosterneuburg/Tulln ist sehr groß, es wird viele neue Termine, viele neue Gespräche und viele neue Aufgaben geben, auf die ich mich schon sehr freue.

Sehen Sie die Hauptaufgabe darin, Klosterneuburg im Land NÖ zu vertreten?

Kaufmann: In erster Linie vertrete ich die Interessen der Wirtschaft, denn das ist ja ein Wirtschaftsbundmandat. In zweiter Linie natürlich die Interessen meiner Heimatstadt Klosterneuburg.

Viele meinen, das Verhältnis zwischen Klosterneuburg und dem Land NÖ sei getrübt. Können Sie das bestätigen?

Kaufmann: Wenn ich mir die Fakten anschaue, muss ich sagen, das Land NÖ hat ein sehr gutes Verhältnis zur Stadt. Das Land unterstützt sehr viele Projekte. Klosterneuburg ist eine sehr selbstbewusste Stadt. Das führt natürlich zu dem einen oder anderen Reibepunkt.

Warum gibt es dann das Gerücht, der Landershauptmann würde sich mit unserem Bürgermeister nicht gut verstehen?

Kaufmann: Die beiden haben ein sehr amikales Verhältnis. Ich sehe diese Dissonanzen nicht.

Den Unwillen des Landes gegen das eigene Kennzeichen sehen viele aber als Zeichen für eine Dissonanz.

Kaufmann: Ich hätte es auch als Chance gesehen, auch für den Wirtschaftsstandort, und für den Tourismus wäre ein eigenes Kennzeichen gut. Aber ich habe bemerkt, dass das Land NÖ meint, wir hätten dringlichere Probleme, und das nicht weiter verfolgt. Das ist aus emotionaler Sicht schade, aus fachlicher Sicht werden wir auch mit einem TU-Kennzeichen leben können.

Könnte sich das auf die nächste Gemeinderatswahl auswirken?

Kaufmann: Wenn das das Thema ist, das Klosterneuburg bewegt, werden wir das bei der nächsten Wahl sehen.

Wenn es das nicht ist - was gibt es dann für Probleme, die man im zusammen mit dem Land lösen könnte?

Kaufmann: Warum es wichtig ist, dass ein Klosterneuburger die Stadt im Landtag vertritt, ist das Investitionsvolumen insgesamt. Das Land investiert 750 Millionen Euro jährlich in die Gemeinden, da ist es schon wichtig, dass man auch präsent ist, um zu argumentieren, warum Projekte vom Land mitfinanziert werden sollen.

Das Klosterneuburger Krankenhaus ist auch eine Sache, mit deren Entwicklung die Leute sehr unzufrieden sind.

Kaufmann: Ich persönlich halte das Konzept, in Niederösterreich Schwerpunkte zu setzen, für sehr richtig, weil wir uns einfach von der All-inklusive-Mentalität im Gesundheitswesen verabschieden müssen. Das wird nicht mehr finanzierbar sein. Dass es einen großen Unmut darüber gibt, verstehe ich.

Jetzt kommt noch der Verlust der Bezirkshauptstadt oder des Essl-Museums dazu – viele sagen, Klosterneuburg verfällt als drittgrößte Stadt Niederösterreichs in die Bedeutungslosigkeit.

Kaufmann: Das ist übertrieben. Als Beispiel dagegen kann ich das IST-Austria anführen. Das ist inzwischen ein Institut von Weltruf. Wenn ich mir das Gewerbegebiet anschaue, was für Firmen sich hier in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren angesiedelt haben – das sind namhafte Betriebe, die einen Top- Job machen. Das sehen wir auch an den Kommunalsteuereinnahmen, die trotz Baumax-Causa gestiegen sind.

Das Thema Bauen ist derzeit wieder in Klosterneuburg im Vordergrund.

Kaufmann: Eines ist klar: Den Erfahrungsschatz, den wir in Klosterneuburg zum Thema Schutzzonen und Baudruck im Wiener Umland haben, möchte ich schon auch im Land NÖ weitergeben.

Versteht Planungsstadtrat Kaufmann den Missmut der Bürger?

Kaufmann: Selbstverständlich. Es gibt aber auch hier zwei Seiten der Medaille. Es wird der Politik vorgeworfen, dass sie für die massive Verbauung alleine verantwortlich ist. Wir stellen die Rahmenbedingungen auf, das stimmt, aber die Bautätigkeit machen schon die Privaten. Es ist viel Geld am Markt, und das wird eben vordergründig in Immobilien investiert. Das kann man gut heißen oder nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir schärfere Instrumente hätten, um gerade im innerstädtischen Bereich weitere Bremsen einführen zu können.

Ist das Instrument Flächenwidmungs- und Bebauungsplan nicht scharf genug?

Kaufmann: Es ist ein gefährliches Instrument, weil man damit auch jeden Privaten massiv beschränken kann.

Man könnte doch ganz spezifisch für den großvolumigen Wohnbau Grenzen ziehen, oder?

Kaufmann: Wir wissen ja im Vorfeld nicht, was wo gebaut wird. Weidling ist das beste Beispiel. Dort haben wir im Umgebungsbestand überall dieselben Bestimmungen. Aus fachlicher Sicht ist der Flächenwidmungsplan dort in Ordnung, weil dort auch ewig so gebaut worden ist.

Die Grünen meinen, dass man etwas tun muss gegen die Grundstückszusammenlegung.

Kaufmann: Ich kenne den Wunsch, nur gibt es dazu keine Gesetzgebung, die es verbietet, dass ich Grundstücke verkaufe und zusammenlege. Wir leben in einem Rechtsstaat, und ich muss mich an die gesetzlichen Bedingungen halten.

Kaufmann wird weiterhin Planungsstadtrat im Gemeinderat bleiben?

Kaufmann: Wenn die Opposition, wie in der Gemeinderatssitzung, lautstark fordert, dass ich Planungsstadtrat bleiben soll, dann kann ich auch nicht so viel falsch gemacht haben.

Haben Sie Ambitionen, Bürgermeister zu werden?

Kaufmann: Ob ich Bürgermeister werden will, werde ich immer wieder gefragt. Aber da wünscht man mir nichts Gutes, denn um den Job, den der Bürgermeister macht, beneide ich ihn keine Minute. Bürgermeister in dieser Stadt zu sein ist keine leichte Aufgabe, und Schmuckenschlager macht es trotz allem besonnen und gut.