Wieder brachte die Ein-Mann-Liste Peter Hofbauer in der letzten Gemeinderatsitzung insgesamt sechs Dringlichkeitsanträge zum Thema Happyland ein. Die Dringlichkeit wurde einstimmig zuerkannt. Bei der zu diesen Anträgen eröffneten Debatte kam es zum Eklat.

„Hier geht es zu wie in einem faschistoiden System. Man kann alle sechs Anträge gemeinsam behandeln, aber abgestimmt muss jeder einzeln werden“, bestand Hofbauer auf sein Recht, nachdem er über den ersten Antrag referiert hatte. Dem wurde auch Folge geleistet. Dann durfte Hofbauer den Inhalt seines zweiten Antrags vortragen.

Politiker sind keine Bautechniker

„Wir können nicht über nasse Decken und die Breite von Künetten im Happyland diskutieren, weil wir nicht die Qualifikation dafür haben“, meinte der zuständige Stadtrat Martin Czerny (ÖVP). Er machte den Vorschlag, alle Anträge Hofbauers das Happyland betreffend im Ausschuss zu überdenken und einen Spezialisten hinzuzuziehen. Dieser Vorschlag fand breite Zustimmung.

Grün-Stadtrat Sepp Wimmer stellte den dafür notwendigen Antrag. Darüber ließ Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager abstimmen. Einstimmig war man dafür.

Als Hofbauer nun in einer weiteren Wortmeldung darauf eingehen wollte, verlangte Stadtrat Wimmer, auf seinem Platz sitzen bleibend: „Schluss der Debatte“.

Schmuckenschlager machte dann den Vorschlag, so mit allen anderen Anträgen von Hofbauer zu verfahren. Darauf Hofbauer: „Nein, so etwas war ja überhaupt noch nicht da, dass man Anträge einbringt, die Dringlichkeit zuerkennt und dann sagt, hör auf, uns gfreut‘s nimmer mehr! Herr Bürgermeister, was Sie hier machen, widerspricht der Geschäftsordnung und den Gesetzen. Hier geht es zu wie in einem faschistoiden System“, tobte Hofbauer. Und weiter: „Das ist auf der Tagesordnung, und der Herr da vorne glaubt, er kann tun, was er will.“

Hofbauer überlegt dann lautstark, eine Aufsichtsbeschwerde zu machen, verwirft es aber dann mit den Worten: „In NÖ eine Aufsichtsbeschwerde machen ist so, wie wenn man sich in Wladiwostok über Putin beschwert.“

Die Anträge wurden in den dafür zuständigen Ausschuss verwiesen.

Nach der Geschäftsordnung des Gemeinderates hätte über den Antrag Wimmers auf „Schluss der Debatte“ abgestimmt werden müssen, danach wäre jeder Fraktion noch eine Wortmeldung zugestanden.

In der Folge hätte der nächste Dringlichkeitsantrag Hofbauers im Gemeinderat behandelt werden müssen.