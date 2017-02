Was wäre der Fasching in Klosterneuburg ohne den Umzug in Weidling? Bereits zum 30. Mal warfen sich die Weidlinger in bunte Schale, um dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit zu begegnen.

Hansi Aigner, Franz Kronlechner, Norbert Zeiner, Michael Scharf und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Weidling, rund um den Kommandanten Wolfgang Pötsch organisierten ein wunderbares Fest. Doch nicht nur die Organisatoren sorgten für die Hingucker sondern vor allem die kreativen Teilnehmer.

Ein Wagen war als Gefängnis geschmückt, darin Batman und Konsorten, angeführt vom Pinguin. Die nächsten Teilnehmer hatten den Anhänger als Planwagen gdekoriert darin Cowboys und Indianer. Das Gruseln kam den vielen Besuchern, als die Zombies anrückten.

Der Faschingszug ging nach einer kleinen Aufwärmrunde vom alten Feuerwehrhaus, angeführt von der Klosterneuburger Stadtkapelle zum Weidlinger Kirchengarten, wo auf die Kinder Faschingskrapfen warteten. Abgerundet wurde das Spektakel durch eineVergabe an einer Fülle von Gutscheinen, gespendet von den Weidlinger Betrieben.