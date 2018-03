Den Dieselfahrern geht es an den Kragen. Zumindest in Deutschland. Dort hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Fahrverbote für Dieselautos grundsätzlich gestattet. Somit dürfen in Deutschland Kommunen ein Dieselfahrverbot prinzipiell verhängen.

Nach dem Urteilsspruch könnte nun älteren Diesel-Fahrzeugen die Einfahrt in rund 70 deutsche Städte verwehrt werden, in denen die von der EU gesetzten Grenzwerte regelmäßig überschritten werden. Im Vorjahr waren die Stickoxid-Werte in Köln, München und Stuttgart besonders hoch.

In Österreich gibt es diesen Gesetzesspruch nicht. Gäbe es ihn, würde es in Klosterneuburg ein Dieselfahrverbot geben? „Ich bin der Überzeugung, dass es langfristig einen Ausstieg aus den Dieselmotoren wird geben müssen“, so Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart, „denn sonst sind die Klimaziele nicht zu erreichen.“ Für Klosterneuburg bestehe derzeit kein aktueller Anlass, über ein Dieselfahrverbot nachzudenken. Bei den Stickoxiden habe es in den letzten Jahren nie Überschreitungen gegeben.

Luftbelastung sinkt in Klosterneuburg

Mit der Feinstaubbelastung gab es in Klosterneuburg schon immer Probleme, aktuell seien die Überschreitungen laut Spitzbart aber rückläufig. 2010 und 2011 zählte man beim Feinstaub 42 Überschreitungen. „Das war sehr viel, denn der europäische Grenzwert liegt bei 35“, erklärt Spitzbart.

In den letzten Jahren sei aber auch beim Kampf gegen die Feinstaubbelastung viel passiert. 2016 gab es drei, 2017 wegen des langen Winters 19 Überschreitungen. „Aktuell stehen wir 2018 bei vier Überschreitungen, und das sollte sich heuer auch nicht mehr gravierend ändern. Als Gründe für die verbesserte Luft in Klosterneuburg nennt Spitzbart das Fahrverbot für ältere Lkw im Wiener Umland und modernere, saubere Heizungsmethoden.

„Das Urteil an sich ist bahnbrechend“, so Verkehrstadtrat Johannes Kehrer (PUK). Vorstellbar wäre das aber nur in Zentren großer Städte, nicht in kleineren Gemeinden. Umgelegt auf Österreich wäre so etwas in Wien eher denkbar als im Umland wie in Klosterneuburg.

Fakt ist, dass Dieselmotoren die Luft viel stärker belasten als Benziner und dass Feinstaubemissionen ein großes Problem für die Gesundheit sind. „Allen klarzumachen, dass diese Technologie nicht die Zukunft ist, halte ich für wichtig, jedoch würde ich ein solches Verbot für Besitzer der Autos als problematisch sehen“, so Kehrer weiter. Viel eher sollten Steuervorteile bei der Mineralölsteuer aufgehoben werden und die Leute beim Neukauf dazu animiert werden, keine Diesel-Pkw mehr zu kaufen.

Insgesamt wäre es wichtig, diese Erkenntnisse und Debatten dafür zu nutzen, eine Mobilitätswende einzuleiten und die Leute vermehrt zu Öffis, Fahrrad und Zufußgehen zu bringen. Kehrer: „Autoverkehr wird – egal mit welchem Antrieb – nie positiv auf eine Stadt wirken.“

Vor allem für die Autoindustrie bleibt dieses Urteil gegen Dieselfahrzeuge nicht ohne Wirkung. Der Diesel-Marktanteil sinkt in den Top-5-Absatzmärkten um acht, in Österreich sogar um über zehn Prozentpunkte. Das merkt auch der Fahrzeughandel in Klosterneuburg.

Ob das in Klosterneuburg auch so ist, darüber wollte uns das Autohaus Bennewitz keine Auskunft geben. Auch die Firma Weilguni hielt sich über Angaben eventuell rückläufiger Verkäufe bei Dieselfahrzeugen bedeckt.