Bei der Festsitzung des Gemeinderats wurden verdiente Bürger vor den Vorhang geholt. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager überreichte in der Babenbergerhalle 19 Auszeichnungen an Klosterneuburger, die mit ihrem Engagement bei Vereinen, Freiwilligen Organisationen und in der Politik groß aufzeigen.

Vizebürgermeister Richard Raz, Ehrenbürger Prälat Propst Bernhard Backovsky, Ehrenbürger und Langzeitbürgermeister Gottried Schuh, Bezirkshauptmann Andreas Riemer und Oberbürgermeister Guido Till aus der Partnerstadt Göpping lobten die Geehrten für ihre Dienste.