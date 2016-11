Im Stadtmuseum wird die Reihe der historischen Vorträge am Donnerstag, 24. November um 19 Uhr fortgesetzt. Ein einstündiger Dokumentarfilm von Erich Schmid zeigt die wechselvolle Geschichte der Zahnradbahn auf den Kahlenberg. Was als stolzes Prestigeprojekt zur Wiener Weltausstellung 1873 begann, endete still und unbeachtet 1922 mit der Demontage.

Was an Spuren heute noch zu finden ist, versucht ein Team von Bezirkshistorikern herauszufinden. In teils lustigen Episoden berichten sie, während sie dem Verlauf der ehemaligen Bahntrasse folgen, von der Geschichte der Bahn. Durch einen glücklichen Zufall lernten sie einen Nachfahren des letzten Bahnhofsvorstandes kennen, der ein wertvolles Beschwerdebuch mit kuriosen Anekdoten aufbewahrt hat.

Um Voranmeldung unter 02243/444-393 oder 299 wird gebeten.

Schau „Objekte der Erinnerung“

Die Veranstaltungen finden im Rahmen der Ausstellung „Objekte der Erinnerung“ statt. Persönliche Kindheitserinnerungen, die oftmals jedoch eine vergangene Zeit widerspiegeln, treffen auf Historisches, Vereinsgeschichten, vergangene Feste, alte Fotos, Kulturelles und Museales.

Ein besonderer Ausstellungsbereich ist der „Sammlung historischer Musikinstrumente“ von Architekt Reinhold Gabriel gewidmet. Bei der Erarbeitung dieses Bereichs wurde das Museum tatkräftig von Georg Riedl und Hrvoje Jugovic (Lehrende an der J. G. Albrechtsberger Musikschule) unterstützt.

Ebenfalls nach längerer sanierungsbedingter Schließung wieder geöffnet: Die Dauerausstellung „Es war einmal. Das Werden der Stadt Klosterneuburg“. www.stadtmuseum.klosterneuburg.at.