Kinder zeigten in Weidling ihr Können .

Gerade in den kalten Kindermonaten kommen Gedanken an südliche Gefielde und heiße Rhythmen gerade recht. Für eine feurige Kinderfiesta sorgte die Kinderflamencogruppe „Lost Lunaritos Alegres“ im vollen Weidlinger Ortszentrum und zeigte den Gästen welche großen Vorschritte im letzten Semester, beim Üben in der Flamencoschule La Guita“ gemacht wurden.

„Die Kinder tanzten ganz toll und ungezwungen“ freute sich Choreografin von Brigitte Langer. Nach der Vorführung gab es noch Stärkung für die vielen Gäste und auch die zahlreichen Tänzer.