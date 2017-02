Ein erstes Resümee des Freiwilligen Sozialjahres beim Roten Kreuz NÖ fällt sehr positiv aus: Im Jahr 2016 nahmen 97 junge Menschen die Ende 2015 neu geschaffene Möglichkeit wahr. „Wir sind stolz darauf, in Niederösterreich eine so positive Entwicklung zu sehen“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz NÖ. „Für uns war es von Anfang an klar, dass wir auch auf diesem Wege jungen Menschen Mitarbeit geben möchten – dass diese Chance jetzt auch gut genutzt wird, zeigt, dass wir uns für den richtigen Weg entschieden haben.“

Erstmals starteten Teilnehmer das Freiwillige Sozialjahr am 1. Oktober 2015, im Jahr 2016 haben 97 Interessenten diese Möglichkeit genutzt und das Sozialjahr absolviert. Derzeit besteht die Möglichkeit, im Rettungsdienst oder auch in den Gesundheits- und Sozialen Diensten mitzuarbeiten. 2016 waren 81 Personen im Rettungsdienst und 16 in den Gesundheits- und Sozialen Diensten im Einsatz, davon 54 Männer und 43 Frauen.

Sechs Mitarbeiter in Klosterneuburg

„An der Bezirksstelle Klosterneuburg absolvieren aktuell sechs Mitarbeiter das freiwillige Sozialjahr“, so Bezirksstellenleiter Thomas Wordie. An vier Terminen im Jahr besteht die Möglichkeit, diesen Dienst in Anspruch zu nehmen. „Bei jedem Termin kommen ein bis zwei Mitarbeiter dazu“, ist Wordie stolz.

Im Rahmen des Freiwilligen Sozialjahres können sich Menschen ab 18 Jahren engagieren, die über entsprechende physische und psychische Belastbarkeit verfügen sowie Interesse und Bereitschaft für soziales Engagement haben.

„Der Einsatz dauert dann zwischen neun und zwölf Monaten bei einer Wocheneinsatzzeit von 34 Stunden“, erklärt Schmoll. „Die Ausbildung steht im Vordergrund, das umfangreiche Bildungsprogramm des Roten Kreuzes NÖ steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern offen.“

Umfangreiche Palette an Tätigkeiten

Insgesamt bietet das Rote Kreuz NÖ mit seinen 53 Bezirksstellen eine umfangreiche Palette an Tätigkeiten für alle, die ein freiwilliges Sozialjahr machen wollen. Die nächste Möglichkeit, diese Chance zu nutzen, startet am 1. April. Eine Bewerbung ist vorher aber jedenfalls erforderlich.

Schmoll: „Wir suchen vor allem Menschen, die einmal für einige Zeit in einen Beruf im Sozialbereich oder im Rettungsdienst hineinschnuppern wollen oder sich einfach für Menschen engagieren möchten. Beim Freiwilligen Sozialjahr bietet sich Gelegenheit, unsere Organisation intensiv zu erleben, mitzuarbeiten und für den weiteren Lebensweg Erfahrungen zu sammeln. Dazu gibt es ein Taschengeld in Höhe von 240 Euro pro Monat, man ist versichert und berechtigt, die Familienbeihilfe weiter zu beziehen.“

Weitere Informationen: www.roteskreuz.at/noe/fsj