„Als der Briefträger mir den eingeschriebenen Brief zur Unterschrift übergab, fragte ich ihn, was das wohl sein könnte? Er sagte darauf: Zu neunzig Prozent eine Einladung zu einer Bauverhandlung!“ Mit dieser Anekdote eröffnete Anrainer Joachim Rein-thaler den Speakers Corner. Unter Beifall von etwa 30 Anrainern, die in den Gemeinderatssaal gekommen waren, referierte Reinthaler die Argumente gegen den geplanten Wohnausanlagenbau in der Skallgasse: Das durch die Schutzzonenverordnung notwendige Ortsbildgutachten sei rechtswidrig, der Gemeinderat solle es einer Überprüfung unterziehen. Ein Gegengutachten der Anrainer liege bereits vor und soll vor Erteilung der Baubewilligung diskutiert werden.

Aus vier Grundstücken wurde eines gemacht: Skallgasse 9 bis 15. Der Grund dafür liegt im Anliegen des Bauwerbers, eine großvolumige Wohnhausanlage aus zwei Wohnblöcken mit 20 Wohneinheiten und einer Tiefgarage bauen zu wollen. Dagegen laufen die Anrainer Sturm. Sie haben politisch die Grünen auf ihrer Seite, die letzten Freitag in der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag eingebracht hatten. Sie fordern eine Verschärfung der Schutzzonenverordnung, die aufgrund des Beispiels Skallgasse zu „zahnlos“ sei.

Dringlichkeitsantrag der Grünen

Gemeinderat Martin Zach von den Grünen eröffnete in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Freitag eine hitzige Diskussion über Schutzzonen: „Es hat sich für die Grünen gezeigt, dass die Schutzzonenbestimmungen zahnlos sind und schärfer sein sollten. Wenn in einer Villengegend ein Bau mit 20 Wohneinheiten errichtet werden kann, kann das nicht im Sinne der Schutzzonenverordnung sein“, führt Zach aus. Und Zach bringt es dann auf den Punkt: „Die Bebauungspläne, Dichte und Bauklasse wurden zu einem Zeitpunkt gemacht, an dem sich der Bauplatz noch aus vier Grundstücken zusammengesetzt hätte. „Wenn ich nachträglich Zusammenlegung verändere, sind auch die Grundbedingungen andere. Das müssen wir in den Griff bekommen“, so Zach.

„Alle Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben, sind nur Maßnahmen, die die Verbauung re-dimensionieren.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, ÖVP

„Glaubst du, Herr Bürgermeister, passt das dort hinein, was gebaut werden soll?“, fragt der Grüne Stadtrat Sepp Wimmer Stefan Schmuckenschlager. Ortsbildgutachter würden von der Politik beauftragt, die Wohn- und Lebensqualität der Bevölkerung zu schützen. Sie machten es aber nicht, weil sie ganz weit weg seien von den realen Gegebenheiten der einzelnen Wohngebiete: „Wenn ich heute ein Gutachten mache und mit keinem Wort die historischen Hintergründe der Skallgasse erwähne, dann bin ich von der Zielvorstellung, den Menschen zu schützen, weit entfernt“, so Wimmer. Und weiter: „Ich sage das jetzt ganz klar zur ÖVP: Ihr habt bei der letzten Wahl vier Mandate verloren, weil ihr die Wünsche der Bevölkerung bei Bauvorhaben völlig ignoriert habt. Ihr werdet wieder vier Mandate verlieren.“

Bebauungsdichte soll reduziert werden

„Alle Schritte, die wir bis jetzt gemacht haben, sind nur Maßnahmen, die die Verbauung re-dimensionieren“, kontert Bürgermeister Schmuckenschlager.

Für Josef Pitschko von der FPÖ geht es um die Frage, wie viel Bebauungsdichte man überhaupt zulasse. Wenn man politisch auf kleinvolumige Bebauung setze, müsse man die Dichte dementsprechend reduzieren.

PUK Gemeinderat Hehberger ist der Auffassung, in Klosterneuburg gäbe es kein Konzept, wie viele Einwohner man haben kann und soll. Schmuckenschlager: „Wie soll man das machen? Wann soll man die Stadt zusperren? Das ist nicht möglich.“

Gemeinderat Peter Hofbauer zu Schmuckenschlager: „Groß in der NÖN stand ein Satz von dir: Klosterneuburg darf nicht Grinzing werden. Ich will nur wissen, was du getan hast, damit Klosterneuburg nicht Grinzing wird. Abgesehen davon, dass in Grinzing das, was in Klosterneuburg möglich ist, nicht möglich wäre.“

ÖVP-Stadtrat Roland Honeder: „Wie kann eine Lösung aussehen? Die Grünen wollen eine Nuller-Lösung: Je größer ein Grundstück ist, desto kleiner soll die Bebauungsdichte sein.“ Das müsse aber dann für alle Grundstücke gelten. Durch eine degressive Widmung würden die Grundstücke weniger wert werden. Honeder zieht dann in seiner Wortmeldung das Argument des Zuzugs durch Flüchtlinge heran, was Entrüstung im Publikum auslöste. „Das ist sicher nicht das Zielpublikum, das sie jetzt ansprechen. Da gehts um Wohnungen um 700.000 Euro“, hört man jemand aus den Besuchern schreien. Hondeder: „Das muss man aber in einer Zeit, in der die Gesamtbevölkerung ständig wächst, auch ansprechen dürfen.“ Honeder verweist darauf, was alles in der Skallgasse möglich gewesen wäre, gäbe es keine Schutzzonen. Buh-Rufe aus dem Publikum.

Dann meldet sich Planungsstadtrat Christoph Kaufmann zu Wort: „50 Prozent der Grundstücksbesitzer werden sagen, ich will keine Schutzzonen, ich will auf meinem Grundstück machen können, was ich will. Aufgabe der Politik ist es, einen Kompromiss zu finden.“ Natürlich könne man im Bebauungsplan Beschränkungen machen, aber das wäre eine Flächenvergeudung im Zentrum. Wenn, könne man nur das gesamte Viertel reduzieren. Kaufmann: „Das müsse dann für alle gelten, wäre aber dann ein Eingriff auf das Eigentum.“

Martin Zach präzisiert die Thematik: „ Es geht hier einfach um die Gewissensfrage: Ist das, was dort in die Skallgasse kommen soll, passend oder nicht passend für eine Schutzzone?“ Darauf Planungsstadtrat Kaufmann: „90 Prozent unserer Aufgaben haben wir erledigt, bei den restlichen zehn Prozent hakt es, weil uns die Rechtsmaterie auch nicht die Möglichkeit gibt, härter durchzugreifen. Wir werden uns das aber noch einmal anschauen. Vielleicht finden wir den Stein des Weisen. Die Hoffnung habe ich. Alleine mir fehlt der Glaube.“