Der Ausbau der Fernwärme geht in die nächste Runde: Ab Montag, 5. Februar, brauchen Autofahrer in der Oberen Stadt ein wenig Geduld. In drei Abschnitten wird in der Leopoldstraße in Richtung Rathausplatz bis zur Markgasse gegraben. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 13. April.

Die Grabung startet im Kreuzungsbereich Leopoldstraße / Pater-Abel-Straße. Während der ersten zwei Wochen wird das Einbiegen in die Leopoldstraße – vom Roman Scholz-Platz in Richtung Rathausplatz – für den Pkw-Verkehr nicht möglich sein. Die zweiwöchige Komplett-Sperre für Autos gilt von 0 bis 24 Uhr.

Bus und Fußgänger nicht betroffen

Davon ausgenommen ist Bus-, Liefer- und Baustellenverkehr. Während der restlichen Arbeiten wird die Leopoldstraße halbseitig gesperrt (ebenfalls 0 bis 24 Uhr). Der Verkehr wird während der Arbeitszeit händisch geregelt. Im unmittelbaren Baustellenbereich wird der fließende Verkehr über die gegenüberliegenden Parkflächen umgeleitet. Hauszufahrten sowie die Zufahrt in die Heisslergasse werden während der Grabungsarbeiten kurzfristig gesperrt und anschließend mittels Überplattungen wiederhergestellt. Sämtliche Gehsteige und der reguläre Busbetrieb bleiben über die gesamte Baudauer aufrecht.

Die EVN will in den nächsten Jahren rund 14 Millionen Euro in Klosterneuburg investieren. Dabei geht es vor allem um den Ausbau von Naturwärme. Das bietet der Stadt die Chance, jährlich bis zu 10.000 Tonnen CO einzusparen.