Das Museum Gugging in Klosterneuburg kündigt ein "work in progress" mit Johann Garber und Karl Vondal an. Die beiden Künstler werden ihre Arbeitsräume im Sommer ins museale Territorium verlegen. Die Werkstatt wird am 19. Juli, eröffnet.

Kurator Johann Feilacher bezeichnete das Projekt in einer Aussendung als Einladung zum lebendigen künstlerischen Prozess und Austausch der Künstler untereinander, aber auch an das Publikum, die Künstler zu besuchen und zu Zeugen der künstlerischen Veränderungen an Raum und Objekt zu werden. In Phase zwei folgt eine Ausstellung, in deren Rahmen ab dem 6. September neben älteren auch die neu entstandenen Werke gezeigt werden. Die Schau trägt den Titel "johann garber.! bastler und meistermaler" und "karl vondal.! erotisches".