Werke von Leonhard Fink, Johann Hauser, Alfred Neumayr, Laila Bachtiar, Günther Schützenhöfer, Oswald Tschirtner und August Walla sind in der Maria Gugginger Kunstwelt fest verankert. Aber auch auswärts präsentieren sich die Gugginger Künstler gerne – so auch am 3. November.

Da sind die Kunstwerke nämlich in Wien zu sehen. 16 Maria Gugginger zeigen in Marco Simonis Bastei 10 im ersten Bezirk (Dominikanerbastei 10) ihre Bilder. Mit der Vernissage um

18 Uhr startet der Kunstabend in Wien. Später haben Interessierte die Möglichkeit, einer Expertin zu lauschen: Bei Führungen durch die Ausstellung entführt „galerie gugging“-Leiterin Nina Katschnig die Besucher in die „Art Brut“-Welt.