Mit Spannung erwartet ganz Klosterneuburg den Rechnungshofbericht bezüglich der Sanierung des Happylands. Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „In den nächsten Wochen ist der Endbericht zu erwarten.“

Viel Kritik an Happyland

Einstimmung wurde im Gemeinderat beschlossen, den Rechnungshof zu bitten, die Sanierungsarbeiten der Freizeitstätte Happyland zu überprüfen. Im Vorfeld wurde viel Kritik an den Arbeiten laut, besonders von Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer). Es seien geplante Arbeiten nicht durchgeführt worden, die als Energiespar-Highlight gepriesene Wärmepumpe sei überdimensioniert und daher nicht einsetzbar, und viele kleine Unzulänglichkeiten seien einer Generalsanierung in Millionenhöhe nicht würdig, so die Kritiker.

Der Rechnungshof setzte sich in den vergangenen Monaten mit diesem Fall auseinander. Ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmter Rohbericht wurde den Eigentumsvertretern und dem Geschäftsführer vorgelegt, von diesen wurden die gewünschten Stellungnahmen abgegeben.

Endbericht in den nächsten Wochen

„Ende letzter Woche wurden dem Rechnungshof sämtliche offene Fragen schriftlich übermittelt, und somit ist damit zu rechnen, dass der Bericht demnächst abgeschlossen wird“, informiert Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager als Eigentumsvertreter.

Wann genau der Endbericht veröffentlicht wird, konnte Bürgermeister Schmuckenschlager nicht sagen. „Den üblichen internen Abläufen zur Folge gehen wir davon aus, dass das in den nächsten Wochen stattfindet.“

Welche Vorwürfe es seitens des Rechnungshofes gibt, könne Schmuckenschlager „erst umfassend zum Zeitpunkt der Veröffentlichung“ sagen. Er verspricht allerdings: „Dort, wo Handlungsbedarf besteht, wurde oder wird gehandelt werden.“