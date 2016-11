Bei Peter Hofbauers (Liste Peter Hofbauer) unermüdlicher Suche nach Kritikpunkten an der Sanierung des Happylands wird jetzt ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. In einem Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung vergangenen Freitag stellt Hofbauer Mängel der Barrierefreiheit in der Sportstätte fest.

Schon 2010, im sogenannten „Motarybericht“, wurden Mängel im Vollzug des Behindertengleichstellungsgesetzes vorgebracht. So sei die Rampenneigung beim Eingang nicht gesetzeskonform, außerdem gebe es keinen Hebelift für das Becken.

Weiters bekrittelt Hofbauer, dass die Behinderten-WCs im Gegensatz zum Zeitpunkt vor der Sanierung für jeden zugänglich seien. Begründet würde das damit, dass die Behinderten-WCs auch als Wickelraum verwendet würden.

Hofbauer: „Bei einer Besprechung mit dem Geschäftsführer wurde mir gesagt, dass bei der Sanierung dem Behindertengesetz entsprochen wurde. Ich behaupte, dass diese Aussage nicht nachvollziehbar ist.“ Zweifelsohne wäre es sinnvoll gewesen, bei Planung und Ausführung der Sanierung diese Versäumnisse nachzuholen, meint Hofbauer.

Rampen sind zu steil

Bezüglich der nicht behindertengerechten Rampen verweist der zuständige Stadtrat Martin Czerny (ÖVP) auf die Möglichkeit für Behinderte, die Zufahrt beim Hotel hinter dem Happyland zu benützen. Die Eingangsrampe sei daher nicht mehr notwendig. Nach telefonischen Nachfragen sei ein Lift für das Becken für das Happyland auch nicht zwingend notwendig. Behindertengerechte WCs seien vorhanden, dafür habe man

eine Bestätigung. Auch ein Aufzug sei vorhanden, und die Garderoben seien behindertengerecht adaptiert. „Faktum ist, dass der Generalplaner bei der Einreichung und der Erstellung der Planungsunterlagen die zum Zeitpunkt der Einreichung geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten hat“, so der VP- Stadtrat. Und das sei von der Baubehörde auch kontrolliert und dann umgesetzt worden. Czerny schlägt vor, vom Generalplaner eine Bestätigung über die korrekte Ausführung einzuholen.

Dem kann auch Martin Zach von den Klosterneuburger Grünen einiges abgewinnen: „Es spricht nichts dagegen, das Gesagte in einem Bericht zu präsentieren, vielleicht noch garniert mit einer Stellungnahme des Planers. Das Thema ist wichtig genug, dass man das auch so abhandelt.“

Bericht wird eingeholt

Hofbauer verweist aber noch einmal auf den Vorwurf, dass man mit einer gewissen Vorausschau schon bei der Sanierung auf diese Dinge hätte achten sollen.

Stadtrat Czerny meldete sich dann noch einmal zu Wort: „Der Geschäftsführer ist nicht befugt, so eine Angabe zu machen. Wir können ihn nur ersuchen, dass er den Generalplaner veranlasst, hier eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Das macht Sinn.“

Darauf konnte sich dann der Gemeinderat einigen.