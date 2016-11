Der einstimmige Beschluss des Gemeinderates, den Rechnungshof zu ersuchen, die Sanierung des Happlands zu überprüfen, ist Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) anscheinend nicht genug. Er will, dass sich die Staatsanwaltschaft mit der Sache beschäftigt, und hat diese Woche die notwendigen Schritte dazu eingeleitet.

Mit der Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft hatte Gemeinderat Hofbauer in den letzten Wochen regen Informationsaustausch. „Ob sich der Staatsanwalt in Korneuburg dafür interessiert, steht noch in den Sternen“, so Peter Hofbauer, „es ist nur meine Pflicht als Volksvertreter, auf Mängel aufmerksam zu machen.“

Hauptkritikpunkt: Mangelnde Kontrolle

Als strenger Kritiker des 15-Millionen-Projekts Sanierung Happyland sieht Peter Hofbauer vor allem die mangelnde Kontrolle der Baustelle als größtes Versäumnis der gesamten Baustellenführung. Die bei solchen Großprojekten vorgeschriebene „Begleitende Kontrolle“ habe laut Hofbauer nie stattgefunden.

„Ich kann die Aktion nur zur Kenntnis nehmen“, sagt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. „Selbstverständlich stehe ich für ernsthafte Gespräche immer zur Verfügung, kann aber in Hofbauers unaufhörlicher Kritik nichts Substanzielles entdecken.“

